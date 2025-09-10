Continúa la prealerta por escasez moderada de agua en el río Lérez

La Xunta mantiene la situación de prealerta por escasez moderada de agua en el río Lérez, según acordó ayer martes la Oficina Técnica da Seca.

La reunión, que estuvo conformada por el director de Augas de Galicia, Roi Fernández, y otros cargos directivos del organismo hidráulico, así como por representantes de Protección Civil, de Meteogalicia y de las Consellerías de Sanidade y Medio Rural, decidió mantener la medida precautoria adoptada el pasado 7 de agosto al no advertirse en este tiempo «cambios significativos» en las cuencas de la Demarcación Hidrográfica de Galicia-Costa.

También continúa la aplicación de medidas equivalentes a un escenario de prealerta (pero sin llegar a declararla) en el subsistema de Baiona, perteneciente a la unidad territorial río Verdugo, que pasa por la comarca pontevedresa, y desde el que se abastece la población de este municipio pontevedrés.

Este escenario refleja el normal descenso del caudal de los ríos desde el mes de julio, propio a la época estival debido a la ausencia de lluvias y a la evaporación por el calor, así como, en algunos casos, por el aumento de población.

Los próximos días la situación podría mejorar por las lluvias.