Concentración por la reducción de la jornada laboral

El sindicato UGT convoca hoy miércoles, a las 11.30 horas, una concentración ante la Subdelegación del Gobierno de Pontevedra para visibilizar la necesidad de que se lleve a cabo la reducción de la jornada laboral.

La protesta tendrá lugar a nivel nacional en diferentes ciudades «porque consideramos que las personas trabajadoras tenemos derecho a disfrutar de nuestra vida».