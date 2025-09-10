Combarro acoge una etapa descafeinada de la Vuelta

Las multitudinarias protestas en favor del pueblo palestino marcaron el regreso de la Vuelta a España a la comarca y a Poio, que con la salida de la etapa acogía de nuevo un gran capítulo de esta carrera desde que en 2014 la etapa acabase en el Monte Castrove, con victoria del italiano Fabio Aru.

El equipo Movistar, en su salida desde Poio. | Javier Lizón / EFE

En esta ocasión, el lugar elegido para la salida fue la plaza de A Chousa en Combarro, donde las autoridades cortaron la protocolaria cinta que da comienzo a la carrera. Además del alcalde de Poio, Ángel Moldes, y el director de la Vuelta a España, Javier Guillén, participaron en el acto el presidente de la Diputación, Luis López; el subdelegado del Gobierno en Pontevedra, Abel Losada y el delegado territorial de la Xunta en Pontevedra, Agustín Reguera, entre otros.

Minutos antes, para evitar males mayores, se omitió al equipo Israel Premier-Tech en la presentación de los conjuntos participantes en la salida.

A pesar de ello, en el inicio de la Vuelta en Combarro imperó el fervor por el ciclismo, con el apoyo de centenares de aficionados a sus ídolos de las dos ruedas entre fuertes medidas de seguridad que se desplegaron por parte de la Policía Nacional y la Guardia Civil en los primeros kilómetros.

No obstante, tras la salida del destino turístico poiense, el clamor popular por la liberación de Palestina continuó siendo el gran protagonista de la jornada, opacando con creces el mero espectáculo deportivo, que fue relegado a un papel secundario ya desde los primeros kilómetros de la jornada y el paso del pelotón por Pontevedra.

El resto de la etapa, que transcurrió por municipios de la provincia como Soutomaior, Pazos de Borbén, Ponteareas, Salceda de Caselas y Baiona en su camino hacia el Castro de Herville, en Mos, se desarrolló con normalidad hasta prácticamente la meta, cuando las protestas obligaron a la dirección de carrera a adelantar ocho kilómetros el final de la etapa. Un final descafeinado para una Vuelta a España marcada por el apoyo del público a los gazatíes.