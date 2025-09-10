Los coches clásicos harán parada en Pontevedra el domingo 14 de septiembre

La concelleira de Deportes, Anabel Gulías, presentó ayer la clásica concentración de vehículos antiguos organizada por el Club AVA (Amigos de los Vehículos Antiguos), que tendrá lugar el próximo domingo, 14 de septiembre, en la Praza de España.

Gulías destacó que este evento anual se ha convertido en un «punto de obligada visita» tanto para los pontevedreses como para los visitantes, ofreciendo la oportunidad de conocer «un trocito de la de la historia del automovilismo».

La concentración se desarrollará desde las 10.00 de la mañana y las 20.00 de la tarde. Los vehículos podrán llegar y estacionarse en la Praza de España. Se espera la participación de entre 50 y 60 vehículos clásicos, todos ellos modelos anteriores al año 1990. El evento contará con coches muy antiguos, incluyendo uno del año 1928 y otro del año 1930.

Enrique Vázquez, secretario, y Manuel González, tesorero del Club AVA, ofrecieron detalles sobre algunas de las piezas más singulares. Subrayaron la presencia de un Pierce-Arrow de 1928, perteneciente a un dueño pontevedrés, que será mostrado por primera vez en la ciudad.

El programa del día incluirá, además, una visita al Centro de Investigación Forestal de Lourizán y el tradicional almuerzo de confraternización en casa Digna.