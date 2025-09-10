La Casa de Cultura de Nantes inicia la instalación de equipos energéticos

El Ayuntamiento de Sanxenxo inicia las obras de mejora energética de la Casa de Cultura de Nantes. Consiste en una reforma integral con el objetivo de optimizar el aislamiento y el comportamiento energético de las instalaciones.

Los parámetros básicos que se han tenido en cuenta a la hora de la elección del sistema de cubierta han sido la zona climática, el grado de impermeabilidad y la recogida de aguas pluviales. En el interior se instalará una bomba de calor aerotérmica. También se renovará el sistema de luminarias de bajo consumo tipo led y sustitución de luminarias de emergencia.

Estas mejoras tienen un plazo de ejecución de cuatro meses y suponen un coste de más de 149.000 euros, financiados al 95% por la Xunta a través de fondos europeos.

Además, también se procederá a la humanización de la travesía Arenal, en Portonovo. Es un proyecto financiado por la Diputación a través del Plan +Provincia con el fin de recuperar este espacio de 706 metros cuadrados para el disfrute del ciudadano, enlazándolo peatonalmente con el mercado, calles y jardines colindantes. También se eliminará la escalera de acceso desde la calle por su lado sur y se construirá una rampa. Asimismo, se sustituyen los bancos de hormigón por bancos de piedra y los elementos de alumbrado por unos con menor consumo energético.

Se proyecta también la renovación de la red de saneamiento.