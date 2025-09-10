Botón de Ancla ensalza el «peixe raia» que se promociona este fin de semana en Marín

La asociación cultural y gastronómica Botón de Ancla presentó ayer a mediodía, en el restaurante «Los Manjares de Conchita» la que será la sexta edición de la «Festa de Exaltación do Peixe Raia».

Al acto, que estuvo presidido por la concejala de Cultura de Marín, Marián Sanmartín, asistieron junto a los directivos de Botón de Ancla y los representantes de los bares y restaurantes participantes; también una representación de la comisaría de Policía Nacional en Marín, de la Autoridad Portuaria y de la asociación cultural Céltica de la localidad.

Tras las explicaciones del presentador del acto sobre las características de la fiesta y los actos paralelos a celebrar tomó la palabra el presidente de Botón de Ancla, Manuel Area, para agradecer la participación de los establecimientos que servirán la raia, así como otras empresas y comercios colaboradores, también en especial a la Diputación Provincial y al Concello de Marín «muy involucrados en su colaboración para con esta edición».

Fue el vicepresidente de la asociación Botón de Ancla, Cándido Pesqueira, el encargado de alabar las cualidades culinarias de «o peixe raia».

Cerrando el acto la concejala de Cultura, Marián Sanmartín, agradeció el esfuerzo de Botón de Ancla en su empeño por la organización de este tipo de eventos que dinamizan Marín y haciendo votos para que la fiesta vaya creciendo año a año.

La VI Edición de la «Festa de exaltación do peixe raia» se celebrará los próximos días 12, 13 y 14 de septiembre con la participación de: vinoteca As Vides, bar Construmar, restaurante-bar Lorenzo-A Potona, restaurante Los Manjares de Conchita, vinoteca O Lar de Rosa y el restaurante O Submarino que servirán hasta 19 preparaciones diferentes de raia dentro de un menú al precio de 20 euros el cubierto y para los que ya está abierto el plazo de reservas.

Paralelamente, Botón de Ancla ha organizado diferentes eventos musicales como son las «ruadas a cargo» de la charanga Noroeste, el grupo folclórico Carballido y la charanga Os Jalácticos, que recorrerán las calles de Marín y visitarán los establecimientos participantes animando las matinales de los tres días.

Mientras que el viernes por la tarde, en los Jardines de Rosalía de Castro habrá una actuación a cargo del dúo Bela & Charlo, mientras que el sábado por la tarde, en el mismo escenario lo hará la Paz Love Music y el Dúo BL Pop.