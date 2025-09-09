El riesgo de las informaciones falsas centrará la feria de la salud PonteSán

Cerca de un centenar de asociaciones, clubes y colegios profesionales, así como trabajadores sanitarios e «influencers» participarán en la sexta edición de la feria de la salud PonteSán, que tendrá lugar en Pontevedra los próximos 26 y 27 de septiembre en la Praza de España.

Se instalarán 52 stands, de los cuales cinco serán rotatorios, en los que se acercará información sobre la sanidad en general y determinadas enfermedades en particular a la ciudadanía, invitándola a participar en las ponencias, charlas y otras actividades.

PonteSán es una cita organizada cada año por varios colectivos, con CEDDD Galicia (Consejo Español para a Defensa da Discapacidade, Dependencia e Personas Mayores de Galicia) al frente. Cuenta con la colaboración económica del Concello de Pontevedra.

Precisamente, la concelleira Anabel Gulías participó este martes en la presentación de la feria, en la que estuvo acompañada por representantes de varios de los colectivos participantes, entre ellos María Jesús Monterde García, presidenta del comité organizador y de CEDDD Galicia.

Gulías recordó que entre los objetivos de la feria de la salud de Pontevedra, que ya tiene un impacto a nivel autonómico, está la defensa de la sanidad pública y la demanda de más inversión en recursos y prevención. «Si hay algo que tenemos claro en el Concello de Pontevedra es que la reivindicación de la sanidad pública siempre será un motivo para organizar cosas», afirmó, reconociendo las limitaciones del gobierno local por no tener competencias en esta materia, exclusivas de la Xunta de Galicia.

«PonteSán es un programa inmenso en el que muchas personas encuentran un lugar», celebró.

La temática este año será la «Información y desinformación», por lo que se abordarán cuestiones importantes como la influencia de los bulos en la sociedad y los problemas que pueden conllevar a nivel de salud.

Así, entre otros invitados estarán conocidos «influencers»: @tonifero, @nuskachousa, @medicilio, ya que las redes sociales son uno de los principales medios en los que se difunden las noticias falsas. Ellos explicarán las claves para reconocer cuándo dar crédito a informaciones y en qué medida.

La inauguración del PonteSán contará con un invitado de lujo, el investigador Ángel Carracedo, que impartirá la conferencia “Xenética dos trastornos psiquiátricos”, el 26 de septiembre a las 11 horas.

«Somos pacientes»

María Jesús Monterde recordó que las asociaciones realizan un trabajo que muchas veces las supera, «porque nosotros también somos pacientes y también nos encontramos mal». Prueba de ello fue que algunos representantes de colectivos no pudieron estar presentes en la presentación de la feria este martes por ese motivo.

Entre las actividades que se llevarán a cabo destacó la presentación de guías de emergencia, la información sobre los testamentos, las mesas de trabajo con el área sanitaria de Pontevedra y O Salnés…

«Queremos que sea un punto de unión entre la sanidad pública, las asociaciones y ciudadanos y que se refuerce la idea de que la sanidad pública es muy importante. Yo misma no estaría aquí si no fuera por la sanidad pública», confesó Monterde, enferma de artritis reumatoide.