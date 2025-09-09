Remite la plaga de las carabelas portuguesas que cerró las playas de Sanxenxo y O Grove

El Ayuntamiento de Sanxenxo ha decidido retirar la bandera roja e izar la amarilla en las playas en las que han aparecido cientos de ejemplares de la peligrosa «carabela portuguesa», un sinóforo gigantesco con tentáculos de hasta veinte metros de longitud que contienen un veneno urticante muy potente.

Es quizás una muy buena noticia para el turismo en la localidad pues todavía hay muchos visitantes deseosos de pisar los arenales de la costa pontevedresa ya que aunque las temperaturas han bajado todavía son muy agradables para disfrutar de un paseo o incluso del baño en aguas atlánticas.

Pero la proliferación de la carabela se ha convertido en un riesgo más que evidente. En los once últimos días, los socorristas y servicios municipales, han retirado nada menos que 2.245 ejemplares que han aparecido en las playas del municipio sanxenxino, un número realmente preocupante. Ayer se decidió cambiar el color de la bandera por el hecho de que durante la mañana no se observó ningún nuevo ejemplar. Con todo, las autoridades piden que se extremen las precauciones dado el riesgo que supone tener contacto con esta falsa medusa.

La aparición de los primeros ejemplares hace casi dos semanas alertó pero no fue preocupante ya que los ejemplares arrastrados a la costa estaban muertos. Días después empezaron a aparecer carabelas vivas, y también las primeras víctimas.

Como se publicó días atrás, un niño fue atendido en el PAC de Baltar (Portonovo) como consecuencia de que estuvo en contacto con uno de esos ejemplares.

Asimismo, la Administración local se vio obligada a suspender la Triple Corona Islas Atlánticas cuando ya habían cerrado playas como Silgar, Canelas, Montalvo y Areas. También en A Lanzada.