La (re)Vuelta en Pontevedra

Cientos de personas salieron a las calles este martes en Pontevedra y Poio con motivo del paso de La Vuelta Ciclista a España 2025. En esta ocasión, los ojos de los allí presentes no estaban puestos en la competición deportiva, sino que la mayoría del público se extendió a lo largo de las aceras por donde pasaba el pelotón con el fin de expresar su rechazo ante el genocidio que está teniendo lugar en Gaza a manos del pueblo israelí.

Por ello, hubo una manifestación en Poio, en la rotonda del puente de A Barca, en la que se pudo ver, entre otros, a Luciano Sobral, el exalcalde del municipio (BNG) durante casi una treintena de años. A su vez, también se convocó otra protesta en la rotonda de la calle Manuel del Palacio en Pontevedra, que contó con la presencia de Miguel Anxo Fernández Lores, el regidor local.

Ambas manifestaciones contaron con gran apoyo, tanto por parte de diferentes colectivos como por parte de la ciudadanía, que acudieron con banderas palestinas, distintas pancartas, camisetas serigrafiadas, manos pintadas de rojo para simular la sangre por la guerra y diferentes elementos representativos del actual conflicto en apoyo a Palestina.

Efectivos de la Guardia Civil controlan la zona antes del paso de la Vuelta. | Gustavo Santos

Al grito de distintas frases reivindicativas, como «Israel asesina, La Vuelta patrocina», «No es una guerra, es un genocidio», «Las niñas de Gaza no son una amenaza» o «Palestina vencerá», los manifestantes pedían la expulsión del equipo Israel Premier Tech, financiado por sionistas, y por supuesto el fin de esta guerra, un enfrentamiento bélico que parece impensable que tenga lugar en pleno siglo XXI.

«Estamos aquí reivindicando que esta gente se vaya fuera de La Vuelta porque es inadmisible que se deje competir a un equipo que abiertamente apoya el genocidio en Gaza», comenta Irene, una manifestante que, junto con más compañeros, repartía folletos informativos sobre acciones que la gente puede hacer para aportar su grano de arena ante este conflicto. Entre estas indicaciones se encuentran las donaciones, la firma de peticiones promovidas a favor de la libertad del pueblo palestino, el seguimiento a movimientos locales y redes sociales propalestinas, el boicot a determinadas marcas o hablar del genocidio en Gaza y no mirar para otro lado.

Además, a estas manifestaciones acudieron personas y grupos de diferentes lugares de Galicia que quisieron mostrar su apoyo, como es el caso de BDS (Boicot, Desinversiones y Sanciones contra Israel) Santiago. «No se puede ser neutral ante esta situación. Los que no hacen nada están respaldando una limpieza de imagen de Israel a través del deporte e, indirectamente, están aprobando lo que está haciendo ese país», declara un miembro de la asociación.

Una mujer vestida de negro como una madre gazatí con su hijo en brazos. | Ana López

Como consecuencia de estas manifestaciones, varios miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado estuvieron presentes en los puntos de las convocatorias. Sin embargo, tanto en el caso de Pontevedra como en el de Poio, las manifestaciones fueron pacíficas, por lo que no fue necesaria intervención alguna.

Estas reivindicaciones causaron distintos sentimientos entre los manifestantes. Los más obvios y evidentes eran el enfado y la indignación por la participación de un equipo financiado por Israel en la competición ciclista-que está teniendo lugar mientras miles de personas inocentes fallecen en el Estado de Palestina-en vez de prescindir de él, como fue el caso del veto a Rusia en eventos deportivos, como los Juegos Olímpicos, debido a la invasión de Ucrania.

Asimismo, en las concentraciones había manifestantes visiblemente afectados, como fue el caso de Vicky, quien con lágrimas en los ojos expresa que le cuesta mucho ver que todo sigue igual cuando una población está siendo masacrada, tratándose de un genocidio que se está retransmitiendo en directo. «Esta gente que no hace nada es la misma que si llega a vivir en la época del holocausto estaría a favor de Hitler», declara con la voz rota y muy emocionada. «Siento un dolor tan tremendo porque el mundo no se paralice ante este sufrimiento por el que está pasando el pueblo de Gaza. Me duele que la gente siga haciendo su vida normal, no lo entiendo», añade.

Ciudadanos en la frontera entre Pontevedra y Poio. | Pedro Mina

«Una vergüenza mundial»

En la rotonda de Manuel del Palacio, el alcalde de Pontevedra hizo declaraciones a la prensa en la concentración, en la que estuvo acompañado de buena parte de su equipo de gobierno.

«Pontevedra se manifestó ante el paso de La Vuelta porque hay muchísima gente responsable denunciando un genocidio que es una vergüenza a nivel mundial. No se puede uno poner de perfil ante esta masacre de niños y niñas y todas esas personas que viven en Gaza. Van ya entre 60.000 y 70.000 personas asesinadas vilmente por un gobierno que se dice democrático», lamentó.

Asimismo, dijo no entender «a la gente a la que le molesta que los ciudadanos manifiesten sus opiniones de una manera tranquila, libre». «No me entra en la cabeza que alguien en el mundo que sea medianamente razonable y un ser humano le pueda parecer mal», confesó el alcalde.

Recordó que se están violando todas las leyes internacionales y los derechos humanos: «Esto parece la ley de la selva».

El alcalde de Pontevedra, ante una pancarta gigante de denuncia. | Pedro Mina

Miguel Anxo Fernández Lores quiso agradecer a todos los participantes en la protesta en Pontevedra, así como en la de Poio, por su «responsabilidad y coherencia». «No entiendo como a nadie en el siglo XXI le pueda parecer mal que nos manifestemos pacífica y ordenadamente», dijo.

Respecto a la acogida que la ciudad ha hecho en los últimos años de eventos deportivos a nivel mundial, afirmó que «aquí nos encanta que la gente venga a hacer deporte», pero no «deportistas o gente que no deberían estar ahí haciendo publicidad o progapanda de un genocidio en Gaza».

«Si queremos tener un planeta mejor, de todos, en donde todos vivamos en paz y con los derechos humanos cubiertos tenemos que manifestar claramente nuestra oposición», concluyó.

Algunas personas simularon sangre con pintura roja en sus manos. / Pedro Mina

Críticas del PP

Una opinión muy diferente fue la que expresó el presidente del PP de Pontevedra, Rafa Domínguez, que no acudió a ninguna de las protestas contra el genocidio en Gaza, siguiendo la política de partido.

«El alcalde demuestra una incoherencia total. Mi pregunta es si en el próximo mundial de triatlón va a estar del lado de la organización, como estuvo en verano, o si cambiará de criterio como en esta ocasión y saldrá a manifestarse en contra de los deportistas participantes de Israel», lanzó, para pedirle que ejerza su cargo «con responsabilidad y altura institucional, no como activista político».

En cualquier caso, y pese a las críticas, tanto la concentración de Pontevedra como la de Poio pasarán a la historia como aquel día en el que la ciudadanía decidió visibilizar su dolor por el sufrimiento de la población gazatí.