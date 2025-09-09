Pontevedra vibra hoy con La Vuelta a España

Llega uno de los días favoritos para los pontevedreses más fanáticos del ciclismo. Las distintas calles de la provincia de Pontevedra se llenan hoy de gente para ser partícipes de la etapa 16 de La Vuelta Ciclista a España 2025, cuyo recorrido abarca lugares como Poio, Pontevedra, Arcade, Pazos de Borbén, Ponteareas o Baiona.

La marcha deportiva parte a las 13.05 horas desde la plaza da Chousa, en Combarro, tras su segunda y última jornada de descanso, para enfrentar durante el día de hoy un duro y clásico tramo de media montaña entre Poio y Mos con cuatro puertos puntuables que finaliza en el mirador de Castro de Herville.

Organización del acontecimiento deportivo. / Gustavo Santos

El recorrido comprende casi 168 kilómetros llenos de dificultades, como una subida de más de ocho kilómetros que cuenta con rampas con un desnivel que llega al 16% en su parte más complicada. Por ello, Fernando Escartín, el director deportivo de La Vuelta, define el tramo como «una etapa con un terreno muy quebrado en la segunda mitad que hará muy complicado echar abajo la fuga del día, si la hay».

Asimismo, la carrera moviliza a más de 3.000 personas entre corredores, personal de la organización y medios acreditados, sin contar la gran cantidad de público que acostumbra a salir a la calle para disfrutar del paso del pelotón y vivir el ambiente ciclista de esta competición de gran proyección internacional.

Preparación para la salida de La Vuelta en Combarro hoy. / Gustavo Santos

Por tanto, debido a la gran repercusión mediática y económica que trae consigo, el acontecimiento deportivo «es una oportunidad única de proyección nacional e internacional que va a generar beneficios a múltiples niveles», según indica Ángel Moldes, el alcalde de Poio. «El evento supondrá un escaparate único para enseñar al mundo nuestro patrimonio, nuestra cultura y nuestros sectores productivos locales», añade.

Precisamente por esta repercusión que conlleva, La Vuelta está marcada por las diferentes manifestaciones a favor del Estado de Palestina ante el genocidio de Israel. Por ello, en la jornada estarán presentes diferentes ciudadanos y colectivos propalestinos que se concentrarán a lo largo del recorrido para expresar su rechazo ante la actual guerra que está teniendo lugar mientras que el equipo Israel Premier Tech participa en la carrera ciclista, por lo que varios manifestantes piden su expulsión más inmediata.

De esta forma, denuncian que «nuestras calles no son escaparate de promoción sionista» y que la participación de Israel en diferentes eventos deportivos y culturales forma parte de una estrategia de «lavado de cara».

Policía Nacional presente / Gustavo Santos

Por su parte, el alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández ha confirmado su asistencia a la reivindicación de las 12.00 horas en la rotonda Manuel de Palacio. «Voy a estar presente para manifestar mi oposición a este genocidio televisado. Como alcalde y ciudadano, quiero dejar constancia de que no se puede permitir en el siglo XXI que se esté haciendo una masacre de un pueblo entero, es una vergüenza», expresó Lores.

En adición, el subdelegado del Gobierno en Pontevedra, Abel Losada, señala: «Me siento orgulloso y comparto plenamente los valores de la inmensa mayoría del pueblo español que se está manifestando estos días en las carreteras de nuestro país, en el ejercicio de sus derechos en un Estado democrático como el nuestro. No obstante, animo también a todas las personas que participen en esas protestas de buena fe a no consentir que grupos organizados que están protagonizando actos o conatos de violencia ensucien la imagen que España está dando al mundo».

Debido a este alcance de la carrera ciclista, varios cuerpos de seguridad se desplegarán durante la jornada de hoy para asegurar una mayor seguridad durante la carrera. Además, para contribuir al buen desarrollo de la actividad, el Ayuntamiento de Poio cortará algunas calles y desviará el tráfico, por lo que se recomienda desplazarse lo estrictamente necesario y utilizar otras vías alternativas.

Ambiente ayer en Combarro / Gustavo Santos

Bicicletas solidarias

Los espectadores de La Vuelta se podrán subir a las ‘Bicicletas Solidarias de Caixa Rural Galega’ y hacer ejercicio. Por cada kilómetro pedaleado, la entidad bancaria realizará una donación de dos euros a Fundación Amigos de Galicia.

La recaudación se destinará a la compra de material escolar para niños en situación de vulnerabilidad, con el objetivo de garantizar un inicio de curso académico en igualdad de condiciones.

Todas aquellas personas interesadas podrán convertirse en deportistas solidarios acercándose a las «Fan Zones de La Vuelta», tanto en su salida en Poio como a su llegada a la meta en Mos.

«Los protagonistas son el ciclismo y Galicia»

El presidente de la Diputación de Pontevedra, Luis López, pide responsabilidad ante los incidentes derivados de las manifestaciones propalestinas en contra del genocidio en Gaza que están teniendo lugar en distintas etapas de La Vuelta Ciclista a España. «Libertad de expresión, sí. Arriesgar la seguridad de los ciclistas, no», expresa López, quien indica que entiende la preocupación ante el «drama» del Estado de Palestina, pero considera que «los protagonistas hoy son solamente el ciclismo y Galicia». Según el presidente, parece que «lo que importa en realidad es agitar siempre una pancarta», declarando que «lo que hoy es Gaza, ayer era otro problema y mañana será cualquier otro». Un ejemplo de estos altercados fue el producido en Lugo, durante la etapa 15, donde la intervención policial derivada de los actos de un manifestante provocó la caída de los ciclistas Javier Romo y Edward Planckaert. Además, una decena de protestantes fue detenida por desorden público. No obstante, los arrestados ya se encuentran en libertad desde la pasada noche del domingo, día en el que más de 50 colectivos emitieron un comunicado exigiendo «a la Subdelegación del Gobierno y a todas las instituciones responsables la liberación sin cargos de todas las personas detenidas y el cese de la represión de Estado contra los movimientos de apoyo a Palestina».