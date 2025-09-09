Once viviendas de promoción pública para As Devesas

La nuevas viviendas de promoción pública en Pontevedra parecen estar más cerca. Ayer la reunión del consejo de administración de la Sociedade de Vivenda Pública de Galicia (Vipugal), en el que participó la conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestructuras, María Martínez Allegue, dio cuenta de la adjudicación de la redacción de los proyectos y dirección de obras de 217 viviendas de promoción pública en Vigo, A Coruña, Lugo, Ferrol y Pontevedra.

En el caso pontevedrés, donde los terrenos que se utilizarán fueron cedidos por el Concello, se trata de 11 viviendas en la parcela de As Devesas. El proyecto para la construcción de estas será encargado a la UTE (Unión Temporal de Empresas unidas para un objetivo común) formada por Manuel Vázquez Fariña y Manuel Rodríguez Fontán, por un importe de 99.999,99 euros. Los adjudicatarios disponen de un plazo de dos meses para la redacción del proyecto básico y otros tres meses para la redacción del proyecto de ejecución. El contrato, sin embargo, estará activo hasta la finalización de la obra por incluir la dirección de la misma.