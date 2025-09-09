Lores celebra el éxito de la Feira Franca 2025

El alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, celebró ayer el éxito alcanzado por la última edición de la Feira Franca, en la que se respetaron los principios por los que se recuperó esta parte de la historia de la ciudad, a la vez que la ciudadanía disfrutó un año más del medievo tomando parte de él.

«La sociedad pontevedresa participa activamente en todas las propuestas que se hacen. Es una romería urbana en la que toda la familia participa. Me encanta ver a los niños vestidos de época. Es una fecha en la que la gente que está fuera regresa», resumió, para añadir, que los incidentes son casi mínimos, ya que es una «fiesta de convivencia, familiar» y con un sentimiento de pertenencia.