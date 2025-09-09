El Jardín Botánico de Caldas de Reis recupera su diseño original para transformarse en un Museo

Las obras de restauración de la carballeira y jardín botánico de Caldas de Reis habrán concluído en la primavera de 2026, según confirmó en la mañana de ayer el teniente de alcalde Manuel Fariña quien visitó este especial paraje natural urbano tras asistir a la mesa de contratación en la que se valoraron las distintas ofertas presentadas por la empresa licitadora Xestión Ambiental de Contratas S.L.

El edil nacionalista explicó que la firma propone una reducción del plazo de ejecución de los trabajos por lo que a la espera de que se aceleren los trámites burocráticos se podría pensar en que las labores podrían haber finalizado en el mes de marzo.

Precio más bajo

Además, la empresa amplía al máximo el plazo de garantía, ofertando treinta y seis meses adicionales sobre el obligado en los pliegos; a la vez que reduce en casi un 10% el precio de licitación, bajando hasta los 735.651 euros.

La adjudicación formal de las obras de rehabilitación, anuncia Fariña, se cerrará en los próximos días, lo que les permitirá cumplir con el cronograma previsto.

Especies a proteger

El nacionalista, responsable de la tramitación de los contratos, indica que la intención es que los trabajos, que consisten principalmente en la rehabilitación de las especies vegetales, formaciones y composiciones botánicas, la mejora y adaptación de instalaciones y equipamientos, así como la recuperación del patrimonio natural y cultural, comiencen cuanto antes y se realicen en paralelo a la redacción de la planificación de la experiencia turística».

El objetivo, añaden, es «trabajar para completar de manera global la conversión de la carballeira y el museo botánico en un museo abierto todo el año.

Estudios técnicos

El proyecto, explicó el edil, «se redactó con base en el plan director existente desde 2019 y entre las obras a realizar -definidas por el arquitecto de paisajes Pedro Calaza- está la incorporación de nuevas especies y más ejemplares de otras ya existentes».

Se eliminarán, asimismo, especies invasoras, se recuperarán las alineaciones con la estructura original del espacio, se hará un tratamiento para la mejora de la calidad cromática y escénica, se crearán composiciones de bosquetes densos y laxos para recuperar el aspecto primigenio, así como estudios biomecánicos y fitosanitarios en ejemplares particulares.

Asimismo se mejorará el suelo para garantizar un buen desarrollo de los árboles y especies existentes.

También se mejorará el mobiliario y equipamientos, a la vez que se instalarán paneles informativos para los visitantes, todo ello en un proyecto más ambicioso.