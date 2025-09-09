Se inicia el cambio de los 4.000 contenedores de basura de Pontevedra

«Si los residuos se separan son recursos. Y si no se separan son bombas de relojería», decía el alcalde, Miguel Anxo Fernández Lores, ayer por la mañana desde las instalaciones donde se almacenaban los nuevos contenedores de basura con los que va a contar la ciudad. «Hoy es un día muy importante porque empezamos el despegue de cambio de contenedores que se van a sustituir en todo el municipio», añadió. Está previsto que sean más de 4.000 los colectores nuevos (2.800 litros de capacidad media), según palabras del primer edil, que también anunció que la sustitución se iniciaría en la noche de ayer e incluirá tanto los que se localizan en zona urbana como los del área rural.

La sustitución comenzó con los 496 contenedores con tapa azul (dedicado a papel y cartón) y está previsto que se extienda la tarea a lo largo de cinco semanas, más o menos. Además del cambio del contenedor, el servicio municipal limpiará la isla donde se ubican los mismos para que la zona quede desinfectada tras el intenso calor que ha soportado algunas de las calles con los contenedores más dañados y que ha generado malos olores y residuos orgánicos en aceras y vías.

El siguiente modelo de contenedor que será sustituido es de el tapa amarilla (envases, latas y briks y plásticos en general). Se corresponde con otros 496 containers nuevos. Después es el turno del contenedor «resto» que es totalmente gris, también su tapa. Se corresponde con el antiguo contenedor verde y está previsto que sean instalados 800 nuevos elementos. Así, el color verde se queda reservado para la tapa que indica cuál es el container actual destinado al vidrio. Quedaría por sustituir el contenedor con tapa marrón de los que el Concello aún no tiene claro cuántos va a instalar porque «depende en gran medida de los compostajes comunitarios y los rurales, que son individuales», afirmó.

El alcalde quiso insistir en que «se cambian todos los contenedores» de basura, después de meses esperándolo, al que considera muy importante.

La empresa encargada de los nuevos modelos es Formato Verde. «Apuesta por un contenedor diseñado en Pontevedra y todos los materiales con los que han sido fabricados son de Galicia», dijo contento el alcalde. Añadió que «es un diseño que encaja perfectamente con el modelo de ciudad en el sentido de accesibilidad. De hecho, son más bajos para que no interfieran a la hora de tirar la basura y no oculten pasos de peatones, por ejemplo».

Asimismo, explicó que hay dos modelos. «Uno para la ciudad, con un fondo estándar. Porque en la ciudad está ubicado para que la gente pueda tirar la basura desde la acera. Pero en el rural no es así, normalmente están pegados a una pared y la gente tira los residuos desde el camino. Estos contenedores son más estrechos también, porque en el rural también hay problema para ubicarlos ya que no suele haber tanto espacio para colocarlos como en la ciudad. Y , además, tienen menos fondo», explicó el alcalde.

También aclaró que los dedicados a la recogida de vidrio serán, en general, más pequeños debido «al peso que supone cuando está lleno», lo que facilitará el vaciado por parte de los operarios de basuras del Concello. Algo que también se contempla para los contenedores dedicados a los residuos orgánicos. «Estamos encantados de que el diseño de los mismos lo haya hecho una empresa que opera entre Pontevedra y Soutomaior, creando un modelo moderno que, a pesar de que existe en otras ciudades, está adaptado a las necesidades de la nuestra», aseveró.

El primer edil también recordó que la sustitución de los cerca de 4.000 contenedores del municipio es una tarea organizada que requiere tiempo, por lo que se espera que el cambio completo de containers haya rematado en unos cinco o seis meses, no antes. Pero recalcó que «esto es un salto adelante importantísimo».

Sensibilización

La idea es no solo cambiar los contenedores para que la recogida separada de residuos sea más optima, sino iniciar una «campaña de sensibilización» con la que acercar al ciudadano de a pie el modelo de recogida y explicar la importancia de separar. «Confío mucho en la ciudad de Pontevedra que cuando se le confía una propuesta que es buena para el interés colectivo al final hay una grandísima cantidad de población que colabora», dijo Lores.

«Estamos contaminando el planeta y es el único que tenemos. Por eso haremos campañas informativas entre la ciudadanía. Además de un seguimiento y control por parte del Concello», remató el alcalde.

Más personal de limpieza y nuevos equipos

Respecto al refuerzo de personal y nuevos efectivos, la directora de Galicia y Asturias de Precero (empresa que gestiona los residuos municipales), Mari Luz Rivas, dijo que «estamos llevando a cabo la implementación del contrato desde junio, implantando el nivel al que nos comprometimos, mano a mano con el Concello. Estamos haciendo refuerzos del contrato en lo que se refiere a limpieza con la incorporación de gente. Y estamos recibiendo paulatinamente nuevos equipos tanto de limpieza viaria como de recogida». Y añadió que están «recibiendo currículums», pero hay un proceso de selección para «incorporar los mejores profesionales tanto entre los conductores como de peones».

La primera ruta para los operarios que se encargan de la sustitución de los containers discurre por las siguientes calles: San Mauro, Carrasqueira, Loureiro Crespo, Avenida de Lugo, Estrada, Avenida Virxinia Pereira, Maruxa Maio, Diego Sarmiento, Benito Corbal y Sagasta. La componen un total de 44 calles y termina en: Ricardo Portela, Camposanto, Mestre Soutillo, Praza das Regas, rúa das Fragas y Prado Novo. Además, el Concello tiene la intención de fijarlos al suelo.