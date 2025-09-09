Debate y teatro centran el día contra la trata de mujeres y niños

La conmemoración, el 23 de septiembre, del día intenacional contra la explotación sexual y la trata de mujeres y niños, lleva a la organización Accem en Galicia, a través de su programa «Sentrata», financiado por la Xunta y el Concello de Sanxenxo, se celebra el próximo 19 una jornada de reivindicación y sensibilización abierta a la ciudadanía.

La programación dará comienzo a las 12.00 horas con un debate, a medio camino entre los social y lo artístico, alrededor de la problemática de la trata de mujeres con fines de explotación sexual, un espacio de reflexión en el que se pondrán en diálogo voces del ámbito profesional, asociativo y cultural.

Por la tarde, a las 20.00 horas, en el Auditorio Municipal de Sanxenxo, se celebrará la representación de la obra de teatro «Sophie non é o meu nome de guera» de Redrum Teatro, una pieza dramática ditigida por Laura Míguez que conjuga artes escénicas y denunica social para visibilizar la vulnerabilidad y la violencia que sufren millares de mujeres.