Cortes en la carretera de Tomeza desde hoy por las obras
C.V.
Pontevedra
Desde hoy se producirán en la PO-0002, a la altura de la parroquia de Tomeza, cortes del tráfico en los dos carriles, así como los accesos a Lusquiños y O Marco; excepto para residentes. Responden a las necesidades para llevar a cabo las obras de mejora de la carretera provincial O Marco-Tomeza-Figueirido a lo largo de 2,5 kilómetros, que cuenta con una inversión de más de 1,7 millones de euros, para dos carriles, una senda peatonal de 2,5 metros de ancho mínimo en la margen izquierda y nueva iluminación.
