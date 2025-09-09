Dejar el coche en la Alameda y Praza de España costará menos

Uno de los principales problemas con los que se encuentra todo el que llega desde otros municipios a Pontevedra para trabajar, hacer gestiones o visitar a alguien es encontrar un sitio donde aparcar. El modelo de ciudad peatonal tan alabado por la calidad de vida para los vecinos, también tiene sus inconvenientes, y uno de ellos es la escasez de plazas de aparcamiento disponibles para el parque de vehículos local. Es por ello que los parkings de pago localizados en puntos estratégicos de la ciudad (cerca de la Audiencia Provincial, Praza de Barcelos o el Mercado Municipal, entre otros) facilitan en gran medida la tarea. Sin embargo, los precios no son aptos para todo el mundo y suponen un gasto importante entre quienes hacen uso de estos aparcamientos a diario o semanalmente. Así las cosas, el Concello anunció ayer que se recupera la campaña de descuentos para dos de los estacionamientos fundamentales de la ciudad. Se trata del parking Alameda y el parking Plaza de España.

«El Concello de Pontevedra y Telpark, concesionaria de los estacionamientos de la praza de España y de Montero Ríos, vuelven a poner en marcha una campaña de descuentos en ambos aparcamientos», transmitieron ayer desde el Consistorio.

¿Cómo funciona?

La campaña de descuentos en ambos aparcamientos estará disponible desde el día 8 hasta el 30 de septiembre, ambos días incluidos. Las personas interesadas pueden participar de los descuentos a través de la aplicación Telpark. En ella están disponibles los llamados «bonos Multipass» de 5, 10 y 20 pases. Una vez comprados solo es necesario introducir la matrícula del vehículo para que se active automáticamente el sistema de acceso y salida mediante lectura digital. Se trata de un procedimiento nuevo que agiliza el proceso porque con él se eliminan los pasos de retirada del ticket y pago manual, en los que tanto tiempo se pierde y en los que es habitual que se genere confusión por parte de usuarios esporádicos de los aparcamientos.

Otra de las ventajas que ofrece este sistema mejorado es la posibilidad de cambiar la matrícula a la que está asociado el «bono Multipass». «El cambio se podrá hacer con total flexibilidad», apuntan desde el Concello. Lo que supone un ahorro significativo en familias con varios coches o usuarios con coche y moto, por ejemplo.

Un descuento de hasta el 57% respecto al precio habitual en los estacionamientos de 12 horas

Los descuentos que se van a practicar varían en función del aparcamiento elegido. Así, en el caso del parking Alameda es posible estacionar durante 12 horas por 3,39 euros. Lo que representa un ahorro de más de la mitad respecto al precio habitual de una plaza en este parking por el mismo periodo de tiempo. Concretamente, el precio con la aplicación de los descuentos asociados al «bono Multipass» experimentará un descuento del 54%.Por su parte, el parking de Praza de España tendrá un descuento algo mayor, pues estacionar un vehículo en alguna de sus plazas por un periodo de tiempo de 12 horas tendrá un precio de 3,59 euros, es decir, que el usuario a la hora de efectuar el pago disfrutará de un descuento del 57% respecto al precio habitual del mismo servicio.

Además, la campaña incorpora un beneficio adicional para los usuarios participantes. Se trata de un descuento en la carga de vehículos eléctricos del 30%. Este descuento solo será aplicable entre las personas que hayan adquirido previamente el «bono Multipass» y será aplicable desde el inicio de la campaña hasta el 31 de diciembre, con la salvedad de que puede ser utilizado en cualquier parking Telpark con puntos de recarga de vehículos eléctricos de toda España.