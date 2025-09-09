El CHOP recibe a una treintena de alumnos de último curso de Medicina

El área sanitaria de Pontevedra y O Salnés recibió ayer a 28 estudiantes de sexto de Medicina de la Universidade de Santiago de Compostela, que inician su curso académico en el Complexo Hospitalario Universitario de Pontevedra. A lo largo de esta semana estos alumnos comienzan su plan de formación práctica, en el que rotarán por diversos servicios especializados de los hospitales Provincial y Montecelo, por el centro de especialidades de Mollabao y en el centro de salud de A Parda.

Divididos en dos grupos, estos 28 alumnos de sexto curso de Medicina llevarán a cabo rotaciones, regladas y obligatorias, por servicios como Urgencias, Cirugía General, Medicina Familiar, Rehabilitación, Nefrología, Psiquiatría, Pediatría, Obstetricia y Ginecología, Psiquiatría, Neumología, Neurología o Medicina Interna, entre otros, siempre bajo la supervisión de sus respectivos tutores coordinadores.

Asimismo, estos alumnos también tendrán la oportunidad de acercarse la otros servicios del Complexo Hospitalario Universitario de Pontevedra de las áreas médica, quirúrgica, médico-quirúrgica, de Medicina Familiar y Comunitaria, de Urgencias y servicios centrales, del área clínica obstétrica y ginecológica, del área clínica pediátrica y clínica psiquiátrica para, finalmente, ser evaluados al final del curso académico.

Undécimo año

Este es el undécimo año que el Complexo Hospitalario Universitario pontevedrés imparte de manera completo el último curso del grado de Medicina, tras su declaración como hospital universitario a finales del año 2012.

«Gracias a este plan de formación, los estudiantes se benefician de poder realizar la totalidad del último curso de Medicina en un entorno sanitario de reconocido prestigio, tanto por sus instalaciones como por sus profesionales, a través de un completo programa rotatorio de prácticas, en lo que contarán de manera continuado con el apoyo de un tutor coordinador», destaca el CHOP.

Respecto al plan de formación, las líneas de trabajo de este programa ahondan en las competencias más específicas, afianzando los conocimientos globales previos, alcanzando un mayor aprovechamiento de los recursos del Servizo Galego de Saúde y la homogeneización de la docencia en el campo sanitario.