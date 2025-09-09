Campo Lameiro reúne a Milladoiro, Luar na Lubre y Cedrón en la «Festa dos Mozos»
La fiesta acogió a cientos de personas en la plaza do Concello | Su repertorio incluyó grandes éxitos
R.P.
Cientos de personas acudieron a la Festa dos Mozos celebrada en la plaza del Concello de Campo Lameiro, para escuchar a Rosa Cedrón, Milladoiro y Luar na Lubre que rememoraron sus actuaciones de hace varias décadas y compartieron escenario por vez primera en la historia de estos míticos artistas de la música folk gallega.
Rosa Cedrón, visiblemente emocionada, fue la primera en subir al escenario al recordar como en los inicios de su carrera musical, de aquella en Luar na Lubre, asistió a esta fiesta, en la que también estuvo Milladoiro.
Abrió el concierto Rosa Cedrón que interpretó varios temas de su repertorio personal con composiciones propias y versionaes llenas de emoción, siempre acompañada de su inconfundible presencia escénica y del sonido del violonchelo. Entre aplausos del público bajó del escenario para volver más tarde para rememorar viejos tiempos y volver a cantar con su antiguo grupo Luar na Lubre e interpretar la famosa canción Camariñas, acompañados por el numeroso público presente.
La esperada actuación de MIlladoiro
Milladoiro tomó el relevo y con su estilo inconfundible, en el que conviven gaitas, flautas, cuerdas y percusiones, y ofreció un repertorio compuesto por los temas más reconocidos de su trayectoria junto con piezas recientes.
Luar na Lubre cerró el conciero con un recorrido musical por los grandes éxitos de su trayectoria y presentaron temas con una puesta en escena cargada de emoción y energía.
Los protagonistas
Tanto Nando Casal, como Bieito Romero y Rosa Cedrón recordadon la fiesta de los jòvenes de los años ochenta como «un festival reivindicativo del gallego, de nuestra culrura, nuestra música y nuestra isdiosincrasia como pueblo».
El público disfrutó a lo grande de un concierto casi irrepetible, con los mejores grupos gallegos.
