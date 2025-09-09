Alternativas a un año de obras de peatonalización entre A Barca al Casal de Ferreirós

El Ayuntamiento de Poio convocó para mañana miércoles, 10 de septiembre, una reunión de coordinación con el objetivo de consensuar la regulación del tráfico durante la ejecución de las obras de humanización de la carretera PO-308 en el tramo comprendido entre A Barca y el Casal de Ferreirós.

La reunión, en el pazo Besada, a las 11.30 horas, contará con la participación de técnicos municipales, responsables de Covsa, miembros del Ayuntamiento de Pontevedra y de la Xunta de Galicia, así como de la Guardia Civil, Policía Local y de varias empresas.

Según explicó el alcalde de Poio, Ángel Moldes, «el objetivo es establecer un plan de coordinación que permita compatibilizar la ejecución de las obras con el mantenimiento de la seguridad viaria».

El Ayuntamiento adjudicó hace dos semanas las obras de la primera fase de reurbanización de la PO-308 que incluye el tramo que va entre A Barca y el casal de Ferreirós con una inversión de 1,6 millones de euros y un plazo de ejecución de doce meses.

Espacios para las personas

Con el proyecto se pretende recuperar el espacio público para las personas, dando prioridad al peatón sobre el tráfico motorizado; así como favorecer la economía y el comercio local creando espacios seguros y accesibles para todos.

Así, se ampliarán las aceras con un ancho mínimo de 2,5 metros, inclusión de elementos de mejora de accesibilidad, nuevos servicios e instalaciones urbanas y elementos de calmado de tráfico, así como estrechamiento de carriles de circulación.