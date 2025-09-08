Vuelta al cole: aulas por la mañana y fiesta por la tarde en el centro histórico
REDACCIÓN
Pontevedra
Los colegios, escuelas e institutos de la ciudad, y de toda la comarca, ya están listos para el regreso de los alumnos a las aulas. En Pontevedra son 12.231 los estudiantes que regresan a sus centros educativos, 353 menos que hace un año, sin incluir a los de Formación Profesional ni a los universitarios, que también retoman hoy las clases.
Tras esta primera toma de contacto con el curso 2025-2026, los más pequeños pueden disfrutar por la tarde, si la lluvia lo permite, de la fiesta organizada por el centro comercial urbano Zona Monumental. Los niños podrán participar gratis con la presentación de un ticket de compra en alguno de sus establecimientos, de un rocódromo, un taller de manualidades, hinchables y la fiesta de la espuma.
