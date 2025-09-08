Talleres de ‘marketing’ social e impresión 3D
La Diputación de Pontevedra organiza esta semana cuatro nuevos talleres de capacitación tecnológica, dentro de la Rede SmartPeme+. Todas las acciones formativas se desarrollarán vía online. Darán comienzo hoy con el taller de «Fotografía y vídeo para redes sociales» a partir de las 12.00 horas. El martes será el turno del taller de «Diseño 3D online con OnShape3», el miércoles «Marketing social: estrategias digitales para entidades del tercer sector». Y el jueves 11 de septiembre, última jornada, estará dedicada a aprender «Estrategias para mejorar las reservas directas de tu alojamiento».
