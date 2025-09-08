Santa Clara afrontará otros tres meses de trabajos arqueológicos antes de su futura rehabilitación

En diciembre próximo se cumplirán cuatro años desde que el convento de Santa Clara se convirtió, a finales de 2021, en patrimonio de todos los pontevedreses, al ser adquirido por el Concello por 3,2 millones de euros. En enero de 2023 el complejo fue cedido a la Diputación para pasar a formar parte del Museo de Pontevedra, una vez que se ejecute su completa rehabilitación.

Por el momento el proceso todavía se encuentra en sus trámites administrativos, si bien la Diputación acaba de dar un paso importante para relanzar este lento proyecto. Siguiendo las exigencias que Patrimonio Cultural de la Xunta ordenó en julio de 2024, la entidad provincial afronta una nueva fase de excavaciones arqueológicas necesarias para que la Consellería de Cultura otorgue autorización definitiva al proyecto de obras.

La Diputación ha seleccionado a la empresa Citania, la única presentada al concurso y que ya trabajó en labores similares en el convento en 2022, para realizar esta segunda fase de trabajos, que se prolongarán durante tres meses en el recinto, más otros tres para elaborar los informes técnicos. La adjudicación, cuando se confirme, será por 311.000 euros y la previsión es actuar sobre unos 560 metros cuadrados de excavación en área y 205 más de sondeos valorativos, si bien todo está sujeto a los resultados, por lo que podrían ampliarse estos ámbitos.

En concreto, se detalla que «dentro del edificio barroco se planifican dos sondeos, pero no hay que olvidar que en este lugar se documentó un tramo de muro posiblemente del edificio conventual primitivo que se debe documentar enteramente antes de la realización del forjado sanitario proyectado, por lo que habrá que prever la ampliación de sondeos, o en su caso, cambiar a una excavación en área».

Por su parte, en el claustro están previstos «unos sondeos en el ala oeste precisamente para comprobar su existencia en un momento anterior. Al igual que en el sector anterior (el edificio barroco) hay que prever que si se registra habrá que ampliar la intervención».

En el último ámbito «se planifica una superficie de excavación en área que no coincide con el ámbito que se va a desmantelar para la construcción de los servicios administrativos (estudios o almacenamiento), por lo que habrá que prever la ampliación de la excavación a todo el ámbito»

También se recuerda que «dada la existencia de enterramientos, se recomienda la incorporación de una ficha específica para el registro de este tipo de estructuras» y se añade que «el proyecto debe incluir la realización de dibujos de los materiales arqueológicos, por lo menos, de los que posean algún valor diagnóstico, y definir las características que se van a describir de los posibles materiales inscritos».

Entre los objetivos de esta nueva fase arqueológica se cita los de «profundizar en el conocimiento e investigación sobre el convento de Santa Clara, evitar que las futuras obras causen aficiones sobre posibles estructuras arqueológicas o completar la información obtenida en la fase anterior, buscando contrastar definitivamente, las hipótesis propuestas a partir de los resultados de las excavaciones previas, que permitan elaborar la evolución histórica y constructiva del conjunto conventual».

También se apuesta por «delimitar tanto espacial como estructuralmente el convento, diferenciando sus partes y elementos constructivos y estimar el estado de conservación de las estructuras encontradas y establecer las consideraciones previas para su consolidación».