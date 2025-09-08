El PSOE dice que la mejora en el servicio de basura de Poio «llega con 2 años de retraso»

El anuncio realizado por el Concello de Poio de la renovación de más de 450 contenedores de basura y otras mejoras en el servicio «llega con dos años de retraso» porque «esta renovación no responde a ningún pacto extraordinario sino a un deber establecido en el pliego de concesión, que fijaba en el año 2023, ecuador del contrato, a incorporación de nuevos contenedores y maquinaria», según señala el portavoz socialista, Gregorio Agís.

«Lo que el alcalde pretende vender como logro histórico no es más que el cumplimiento retrasado de un deber que ya debía estar ejecutado en 2023», añade Agís, que asegura que «las frecuencias y mejoras que ahora se anuncian ya se venían aplicando como compensación por la ausencia del punto limpio previsto en el contrato».

Además, sostiene que «el alcalde pretende hacer creer que los nuevos contenedores son más duraderos y accesibles, cuando en las propias imágenes se comprueba que son el mismo modelo, con idénticas prestaciones». Subraya que «el contrato de 2015 deja claro que la renovación de flota, maquinaria, medios materiales y contenedores era un deber contractual, no un mérito político, y presentar como mejora lo que llega dos años tarde es una muestra de la incapacidad del Concello para gestionar y ejercer su deber de control».