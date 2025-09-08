El programa RedeVerde municipal incluye un Consello Urbano y talleres ambientales
El Concello adjudica la estrategia de «comunicación y sensibilización» del plan
N. D.
La estrategia RedeVerde del Concello, puesto en marcha con una aportación de casi 3,7 millones de la Fundación Biodiversidad otorgada en 2022 y cuya actuación estrella será la renaturalización de Os Gafos para destapar el río en Campolongo, incluye otras iniciativas destinadas a la «comunicación y sensibilización» de la ciudadanía en materias ambientales.
Con ese fin, el gobierno local ha adjudicado a una empresa especializada una labor de participación ciudadana que, entre otros cometidos, figura la creación de un Consello Verde Urbano, destinado a «asegurar una gobernanza en el conjunto urbano entre los potenciales actores o agentes clave asociados a las actuaciones». También se establece la puesta en marcha de una «Tribuna Medioambiental», de tal como que se realizará «al menos un taller de dos días de participación y abiertos a la ciudadanía», y con la presencia de «expertos en soluciones basadas en la naturaleza, regeneración urbana, biodiversidad y cambio climático».
Otra medida incluida en el contrato es la de los «Laboratorios Renaturaliza a túa vila», en colaboración con los centros educativos». Se definen como «un conjunto de diez jornadas orientadas a recoger las opiniones y sugerencias de la población más joven». También se plantea la organización de «stands medioambientales», para fomentar la participación de los vecinos de Campolongo, con exposiciones en el barrio para explicar el proyecto de Os Gafos. Rutas por los espacios naturales del municipio, los «Pasiños verdes» para los escolares y acciones formativas completan los objetivos del plan.
