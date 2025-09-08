Os Palleiros lanza un aullido de auxilio por su supervivencia

La supervivencia de las protectoras de animales es casi una cruzada para responsables y voluntarios que cada día ceden, desinteresadamente, su esfuerzo, su amor y, en muchos casos, su dinero para darles a sus inquilinos unas condiciones óptimas de vida. De ahí que no sorprendan las llamadas de auxilio constantes de estas organizaciones para seguir manteniendo su altruista labor. Ahora es la protectora de Pontevedra Os Palleiros, la que ha lanzado un aullido de auxilio por su delicada situación económica.

Además de mencionar, punto por punto, el difícil panorama que les acucia en un mail enviado a sus socios, la protectora de Pontevedra ha replicado este mensaje en sus redes sociales. «Nuestra prote siempre ha intentado salir adelante con esfuerzo, trabajo en equipo y la ayuda de personas maravillosas como vosotros. Pero ahora mismo atravesamos una situación muy difícil que nos supera», explican desde el refugio del Lérez.

Entre los problemas destacan las deudas que les ahogan: «Debemos dinero a los veterinarios que han seguido atendiendo a nuestros peludos a pesar de todo, porque la salud de ellos siempre es lo primero. Hubo muchas entradas de perritos pochiños, malos del corazón, con problemas traumatológicos, etc.», detallan. Otro de los vértices de esta situación es un problema con el banco que les gestiona la cuenta de las cuotas de socios, que la entidad «ha dejado inhabilitada, lo que significa que no podemos cobrar las cuotas que tanto nos ayudan cada mes».

El llamamiento de Os Palleiros es para todo aquel que quiera ayudar en los eventos que, próximamente, vayan a poner en marcha para recaudar fondos, y de los que «muy pronto os iremos contando todo para que podáis acompañarnos».

Una de las apuestas que la protectora realizó antes del verano y que ahora, con la vuelta al cole y esa acuciante situación económica, podría tener más sentido que nunca. Y es que hace unos meses presentaron la nueva ‘Ropa Palleira’: sudaderas con capucha y camisetas a precios muy económicos, cuya recaudación va íntegramente a los perros que atienden.

La iniciativa más reciente es la lotería ‘palleira’ de Navidad, que en esta ocasión se ofrecerá en décimos, en vez de participaciones, como en otros años. Pues ya tienen su número de la suerte que se venderá «con un recargo de 2 euros, que irá de donativo para la prote», explican en sus redes, mostrando una foto de su apuesta para el sorteo del próximo 22 de diciembre: el 57005.