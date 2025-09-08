Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Nueva edición de la Semana da Educación

Los profesores que lo deseen ya pueden apuntarse para participar en la XXXVII Semana da Educación organizada por CIG-Ensino. Las jornadas formativas se desarrollarán entre los días 17 y 20 de septiembre y promete tener un «marcado carácter práctico». Además, continuarán las visitas pedagógicas a lugares de interés, guiadas por profesorado especialista para descubrir las posibilidades didácticas de los mismos.

