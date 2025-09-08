Nueva edición de la Semana da Educación

Los profesores que lo deseen ya pueden apuntarse para participar en la XXXVII Semana da Educación organizada por CIG-Ensino. Las jornadas formativas se desarrollarán entre los días 17 y 20 de septiembre y promete tener un «marcado carácter práctico». Además, continuarán las visitas pedagógicas a lugares de interés, guiadas por profesorado especialista para descubrir las posibilidades didácticas de los mismos.