Nueva edición de la Semana da Educación
Los profesores que lo deseen ya pueden apuntarse para participar en la XXXVII Semana da Educación organizada por CIG-Ensino. Las jornadas formativas se desarrollarán entre los días 17 y 20 de septiembre y promete tener un «marcado carácter práctico». Además, continuarán las visitas pedagógicas a lugares de interés, guiadas por profesorado especialista para descubrir las posibilidades didácticas de los mismos.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Atropello en una terraza de la Alameda en medio de la Feira Franca
- Sentencia pionera de un juzgado pontevedrés que ordena a la Xunta indemnizar a un docente interino cesado
- Tres caballos quedan en el arcén de la variante de Marín tras morir en un accidente de madrugada
- ¡Hay Feira Franca en Pontevedra!
- Una historia de superviviencia: «Aguanté hasta que partí»
- El olor a marihuana en la calle permite localizar una gran plantación en Poio
- Ence lanza un plan de 340 millones para mejorar la productividad de su negocio de celulosa
- 25 años comiendo juntos en la Feira Franca