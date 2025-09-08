Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Marín vive la Festa da Virxe do Porto

Marín se encuentra inmersa en las celebraciones de la Virxe do Porto, que ayer incluyeron el Memorial dos Chaneiros. Hoy hay misa a las 12,00 horas y procesión con la Coral Lembranzas, Airiños de San Xulián y la Unidad de Música de la Escuela Naval. El espectáculo de música Pop Rock Symphony Fusión llega a las 19.30 horas en la Alameda.

