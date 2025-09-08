Marín vive la Festa da Virxe do Porto

Marín se encuentra inmersa en las celebraciones de la Virxe do Porto, que ayer incluyeron el Memorial dos Chaneiros. Hoy hay misa a las 12,00 horas y procesión con la Coral Lembranzas, Airiños de San Xulián y la Unidad de Música de la Escuela Naval. El espectáculo de música Pop Rock Symphony Fusión llega a las 19.30 horas en la Alameda.