Jornadas de Arte Rupestre Atlántica en Campo Lameiro

El Parque Arqueológico de Campo Lameiro contará con el análisis de diversos especialistas en arte rupestre de corte internacional. La Xunta ha organizado las I Jornadas Internacionales de Arte Rupestre Atlántica. Un encuentro con la prehistoria que tendrá lugar entre los días 20 y 21 de septiembre y en el que especialistas en petroglifos de relevancia venidos de Irlanda, Escocia, Portugal y de diferentes puntos de Galicia; analizarán juntos el patrimonio más singular a través de talleres, charlas y coloquios.

El objetivo de esta propuesta es identificar las lineas de cooperación y fortalecer redes para la documentación y conservación de este patrimonio. Para ello, el programa del sábado 20 estará centrado en actividades de campo con un taller de restauración del arte rupestre, a cargo del conservador y restaurador especializado en arqueología, Alejandro Javier Pujales. La segunda actividad contempla el registro y fotogrametría D conducida por el grupo GEPN-AAT de la USC. El día acabará con un recorrido guiado por los petroglifos estudiados por Ramón Sobrino Buhigas y Sobrino Lorenzo, en Campo Lameiro y Cerdedo-Cotobade. Además de una visita nocturna especial al Parque Arqueológico. El domingo habrá más actividades de divulgación.

El encuentro está abierto al público de forma gratuita, pero es necesaria la inscripción en la web del propio Parque Arqueológico de Campo Lameiro.