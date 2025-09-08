El impacto económico de la Feira Franca: «Merece la pena; triplica la facturación»

Domingo de silencio. Así transcurrió el día de ayer, post Feira Franca, con una inusual calma marcada por cafeterías y bares cerrados y la falta de gente por la calle, tan habituales en las jornadas dominicales. Aún en la resaca de la fiesta, algunos hosteleros aprovechaban para limpiar sus locales. Mientras la calle amanecía limpia de paja, vino y orina, que tanto cuesta eliminar en citas semejantes. «El fin de semana fue duro y de mucho trabajo, pero mereció la pena», comentaban la mayoría de ellos. En los puntos más alejados del casco histórico, epicentro de los festejos junto con la Alameda, los comerciantes observaban un rendimiento similar a un día normal. Pero muralla adentro la cosa es bien distinta.

«La Feira Franca es una actividad que reporta mucho dinero a todo el mundo. Teniendo en cuenta que amplias el local en la parte exterior de la terraza con el triple de mesas de lo que tienes habitualmente, la facturación la triplicamos respecto a un fin de semana cualquiera», comentaban desde la Creperie Cre-Cotte, en su local y la terraza que instalan dan opción de comidas y cenas.

«Las cosas van cambiando, pero compensa con creces. Quizá menos que hace unos años en los que llegamos a hacer una facturación similar en una sola Feira Franca a la que tenemos en un mes. Eso ya no es así, pero sigue siendo buenísima», apuntan desde El Toro. «Fuera del centro la cosa cambia, pero cuando regentaba un bar en la calle Figueroa en 2012, éramos los únicos que ofrecíamos comida y cena los domingos mientras el resto cerraba para limpiar. Hacíamos la caja de un mes. Luego todos empezaron a hacer lo mismo», recuerda María desde su tienda en Rosalía de Castro.

«Para nosotros lo de ayer supuso mucho trabajo por la cantidad de gente que había, pero la terraza tiene un espacio limitado que es el mismo siempre. Son las mismas mesas y el mismo personal. Cumplimos con los horarios, así que la caja subió, pero sería sobre un 10% mayor que un sábado normal del año», apuntan desde el Carabela.

Desde el «tardeo», Méndez Núñez y la zona, focos del copeteo hasta la madrugada. | Gustavo Santos

Bares de copas, en el límite de la fiesta

Algunos hosteleros del mundo de la noche, tras los festejos, también quisieron dejar constancia acerca del «sobreesfuerzo que hacemos por colaborar con la ciudad». Manifiestan que la Feira Franca «es una fiesta en la que la hostelería colabora muchísimo con el Concello, pero ellos lo plantean como una fiesta familiar de día. Y nosotros, que estamos en el casco histórico, nos molestamos por decorar y adaptar el mobiliario a la temática, pero tenemos menos horas de venta. La programación y el horario oficiales que se propone desde el Concello va desde las 12.00 horas a las 00.00 horas del sábado. A los que ofrecen comida les compensa mucho porque ingresan en los servicios de comida y cena con un personal similar la habitual. Pero los locales de copas debemos cumplir el horario de licencia y nuestra facturación empieza sobre las 19.00 horas hasta las tres o cuatro de la madrugada. Hay que contratar personal extra debido a la cantidad de gente (algunos locales pasan de 1 a 9 empleados). Y tras la fiesta, plazas como Méndez Núñez cierran dos días para limpiar». Con ello, recalcan que «la Feira Franca es buena para todos», pero echan de menos ciertos detalles que equilibren la balanza con los locales que pueden actuar en las horas fuertes del día.