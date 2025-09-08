La DGT dispone de una veintena de radares de velocidad en 11 carreteras de la comarca

Cada día, 473 conductores de la provincia pontevedresa son denunciados por cometer una infracción de tráfico. Un 70% de ellas son por exceso de velocidad. Para poner coto a la siniestralidad que provoca superar estos límites, la Dirección General de Tráfico (DGT) dispone de una red de radares en toda la comarca. Según el último listado oficial de este departamento, actualizado el pasado mes de agosto, son 18 los aparatos de este tipo existentes en once carreteras de Pontevedra y su entorno, desde viales de alta capacidad otros de titularidad estatal y también autonómicas.

De todos ellos, once son móviles, es decir, se destinan a una carretera pero se mueve en su recorrido según las necesidades. Otros seis son fijos y suelen estar señalizados, y tan solo uno es de tramo, precisamente el último instalado y que ya aplica sanciones. Se trata de uno existente en la N-550 en Figuerido (Vilaboa), en el kilómetro 126,93, pero que en realidad controla un total de 2.453 metros. Es el tramo desdoblado en dirección a Pontevedra situado justo a continuación del macronudo recién remodelado en Figueirido, donde desemboca la autovía de seis kilómetros A-57 que procede de Marcón y A Fracha.

Un radar de tramo mide la velocidad media de un vehículo a lo largo de un tramo de carretera concreto, no su velocidad instantánea como ocurre con los fijos. Para ello se dispone de dos puntos de control, generalmente cámaras con infrarrojos, situados al inicio y al final del recorrido controlado. Estos aparatos registran la matrícula del vehículo y la hora exacta de paso por cada punto. Un sistema informático calcula el tiempo que tarda en recorrer la distancia y determina su velocidad media. Si es superior al límite de la vía, llega la denuncia.

Según las estadísticas de la propia Dirección General de Tráfico, los radares de tramo o fijos «cazan» a más del doble de conductores infractores que los móviles en la provincia. En el último año fueron 172.935 denuncias en total, de las que 89.704 fueron por exceso de velocidad en radares fijos y 33.506 móviles en toda la provincia de Pontevedra. Este radar de tramo es el único en la comarca señalado por la DGT, si bien notifica otros cuatro más en la provincia, dos de ellos en la AP-9, entre Rande y Mos, y en la PO-340 en el Baixo Miño. El de Vilaboa se localiza en la N-550, carretera estatal con más medidores de velocidad ya que hay otros tres: uno fijo en Cerponzóns, en el kilómetro 108,93, y dos móviles, entre Pontevedra y Redondela y por la capital y Barro. Además, la información oficial detalla la existencia de cinco radares más fijos, ubicados en la autovía do Salnés, en los kilómetros 4,945 y 16,925), en la AP-9 en el puente sobre la ría (kilómetro 131,385), en la N-640 en Caldas (kilómetro 235,41), y en el punto 7 de la variante de Marín.

Todos los demás (once) son medidores móviles en la N-541 a su paso por Pontevedra y Cerdedo-Cotobade, el ya citado de la N-550 entre la capital y Redondela, otro en la N-640 en la zona del Umia, dos en la PO-551 que una Marín y Bueu, una más en la VG 4.1 entre Sanxenxo y A Lanzada y otro más en la variante de Marín.

El listado oficial de la DGT incluye también un radar móvil en la PO-531 entre los kilómetros 6,060 y 18,560, que engloba a Pontevedra, Barro y Meis, pero no figura uno que sí existía antaño a la altura de la estación de la ITV de Barro.

El 74% de las multas, por pisar en exceso el acelerador

El último balance oficial de la DGT sobre denuncias de tráfico, de 2023, contabiliza 196.107 multas en la provincia de Pontevedra y las infracciones por exceso de velocidad captados por radares fijos o móviles supusieron el 74% de todas esas denuncias, con 146.000 en un año, es decir, 400 al día, mientras que circular sin la ITV también es habitual, con 14.000 casos en 2023, a razón de casi 1.200 cada mes. Tampoco es extraño conducir sin permiso, bien porque nunca se obtuvo o porque está caducado o sin puntos. Son casi tres mil denuncias al año, algo por debajo de otras conductas al volante, como conducir bajo los efectos del alcohol (más de 5.000 en 2023), de las drogas (poco más de dos mil) o sin seguro, que ronda las 3.700 multas.