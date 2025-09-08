Comunidades energéticas a análisis
El polígono de Barro acogerá el miércoles un congreso sobre comunidades energéticas que inaugurará el presidente de la Diputacion, Luis López. Dirigido tanto a las comunidades como a las administraciones y empresas, busca ofrecer una visión completa sobre el desarrollo actual de esta nueva figura. Se desarrolla de 9.30 a 17.30 horas.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Atropello en una terraza de la Alameda en medio de la Feira Franca
- Sentencia pionera de un juzgado pontevedrés que ordena a la Xunta indemnizar a un docente interino cesado
- Tres caballos quedan en el arcén de la variante de Marín tras morir en un accidente de madrugada
- ¡Hay Feira Franca en Pontevedra!
- Una historia de superviviencia: «Aguanté hasta que partí»
- El olor a marihuana en la calle permite localizar una gran plantación en Poio
- Ence lanza un plan de 340 millones para mejorar la productividad de su negocio de celulosa
- 25 años comiendo juntos en la Feira Franca