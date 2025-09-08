Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Comunidades energéticas a análisis

El polígono de Barro acogerá el miércoles un congreso sobre comunidades energéticas que inaugurará el presidente de la Diputacion, Luis López. Dirigido tanto a las comunidades como a las administraciones y empresas, busca ofrecer una visión completa sobre el desarrollo actual de esta nueva figura. Se desarrolla de 9.30 a 17.30 horas.

