Colegios e institutos reabren sus puertas en la comarca a 22.924 estudiantes

La vuelta a las aulas tuvo lugar este lunes en la comarca de Pontevedra sin incidentes reseñables, salvo los habituales problemas puntuales con las matrículas y otras cuestiones burocráticas de fácil resolución. Entre risas, abrazos, besos y miradas cómplices, los alumnos de todos los niveles educativos se reencontraron tras uno de los mejores veranos a nivel de sol y playa. Sin embargo, el reencuentro siempre es bienvenido y el buen ambiente fue la tónica general.

Este nuevo curso son 22.924 alumnos los que estudiaran en los catorce municipios del área de Pontevedra desde Infantil hasta Bachillerato.

La mayoría de ellos, un 53,3%, son de la ciudad capitalina, con 12.231, que es la que más estudiantes pierde este año, con 353 menos respecto al curso 2024/25. La cifra más elevada la aporta el nivel de Educación Primaria, con 4.710 niños, aunque también hay que destacar que es el que sufre una mayor reducción en su total de alumnos, con un 4% menos respecto al curso anterior, cuando se habían matriculado en el municipio 4.902 más.

Le sigue la Educación Secundaria Obligatoria (ESO), con 3.949, un centenar menos que el año pasado (con 4.056).

Entre Primaria y la ESO suponen el 85% de la bajada de alumnos de todos los niveles en la ciudad, ya que entre ambos suman 299 estudiantes menos (siendo el total 353).

Por su parte, Educación Infantil y Bachillerato superan los 1.700 alumnos: 1.730 en el primer caso (70 menos que el año pasado) y 1.746 en el segundo (27 menos). Completan las cifras de la ciudad los 96 matriculados en Educación Especial, que también bajan ligeramente: once menos.

Escolares en el CEIP Álvarez Limeses. / Gustavo Santos

Doble inauguración

El acto oficial de inauguración del curso escolar en Pontevedra tuvo lugar en dos colegios, uno del rural y uno del centro urbano, como es habitual según la política del Concello. De este modo, el alcalde, Miguel Anxo Fernández Lores, y el concelleiro de Educación, Demetrio Gómez, acudieron a primera hora de la mañana al CEIP de Marcón y a media mañana al CEIP Álvarez Limeses.

El regidor local destacó que durante el verano se han llevado a cabo las actuaciones de mantenimiento en los centros públicos que le corresponden al Concello de Pontevedra «para que esté todo en estado de revista», aunque reconoció que «nunca es suficiente».

Algunas de estas tareas de mantenimiento todavía están pendientes de realizar, aunque, en todo caso, indicó Lores, será antes de que comiencen las lluvias. «Los servicios técnicos están en contacto directo con los directores y Anpas para que las competencias que el Concello tiene, que no son muchas, tenerlas cubiertas directamente», consideró.

«Seguiremos atendiendo porque la educación es fundamental para tener una sociedad formada, educada y solidaria, algo que es muy importante en estas épocas», recalcó el alcalde. «Nos interesa que se formen bien desde todos los puntos de vista porque son el futuro del país».

Asimismo, el acto de apertura del curso también sirvió para destacar las bondades del modelo de ciudad, en el que todo está pensado para facilitar los traslados a pie. «Estamos muy orgullosos, porque si algo tiene la ciudad de Pontevedra es que tiene los colegios en el centro: apostamos por las ciudades compactas, con multiservicios, de modo que todo el mundo pueda tener cerca de casa todo lo que necesita, sea el colegio, el comercio local...».

Escolares en el patio infantil del CEIP Froebel este lunes. / Gustavo Santos

Comarca

Respecto a los principales concellos de la comarca, después del capitalino, destacan en cifras Marín, con 2.653 alumnos en Infantil, Primaria, ESO y Bachillerato, y Sanxenxo, con 2.292. En Poio hay 1.639 y en Caldas de Reis son 1.345. En Ponte Caldelas hay 619, en Vilaboa 470, en Moraña 399 y en Cerdedo-Cotobade son 377.

Desde el Concello de Sanxenxo informaron de que En A Florida, la actividad arrancó con un nuevo acceso para Primaria e Infantil por las obras que se van a ejecutar en la Rúa Ricardo Santos para mejorar la seguridad vial en el entorno del centro educativo.

Otro de los centros educativos pendiente de conclusión de las obras es el CEIP Portonovo, que incluyen la instalación de un ascensor en la parte izquierda del centro, con acceso desde el vestíbulo principal, y la reconfiguración de espacios para mejorar la accesibilidad.

Alumnos entran en el IES Sánchez Cantón de Pontevedra. / Gustavo Santos

Universidad

También la comunidad universitaria recibió a su alumnado en un curso que concluirá el próximo 5 de junio.

Con actos de presentación para el nuevo estudiantado y con las primeras clases, el campus de Pontevedra dio inicio a una nueva etapa que arranca «con unos datos de matrícula con los que estamos muy satisfechos», en palabras de la vicerrectora, Eva María Lantarón. A falta de completarse los últimos llamamientos, recuerda que solo el Grado en Enxeñaría Forestal cuenta «con unas pocas plazas vacantes» para alumnado de nuevo ingreso.

El campus de Pontevedra ha alcanzado para este año la mayor tasa de ocupación de la Universidade de Vigo con un 107% (824 personas matriculadas de nuevo ingreso en 770 plazas ofertadas).

Lantarón destacó que este nuevo curso vendrá también por la puesta en marcha del Instituto de Investigación en Ciencias do Deporte, el primero que se crea en Pontevedra, al tiempo que por los trabajos para alcanzar la acreditación del proyecto de especialización Campus Crea.

Además, se ponen en marcha dos nuevos máster: el de Ciencia do Exercicio, Preparación Física e Readaptación y el de Creación Artística Contemporánea.

Con vistas al futuro, la vicerrectora señaló que «nuestras expectativas son también que sea un año en el que, con todos los decanos y directores, hagamos un proyecto de campus, pensando no solo en la instauración de algún nuevo grado, sino también en las posibilidades de construir alguna nueva infraestructura con el propósito de que crezca el campus, para lo cual es indispensable el apoyo de las instituciones, como sería en este caso de la Xunta de Galicia y del Concello de Pontevedra».

Fiesta de la vuelta al cole del CCUZM. / Gustavo Santos

Fiesta en el casco histórico

El broche de oro a la primera jornada del inicio del curso los puso el Centro Comercial Urbano Zona Monumental, con su tradicional «Festa Volta ao Cole.