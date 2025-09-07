Vestir de impacto, lo más buscado
Como cada año, meterse en el papel de algún personaje de la Edad Media, es uno de los objetivos principales entre los participantes. Con una afluencia de gente cada vez mayor, las ganas de gustar y el placer por sentirse «otro» por un día deja en la calle una muestra de trajes variopinta y atrayente.
La transformación de la ciudad por la fiesta medieval no se vive solo a golpe de decoración. Es un sentimiento que acompaña a todo el que participa y que sale a borbotones a poco que uno pregunta. «¡Venimos todos los años desde que empezó!», era una de las frases más repetidas junto con «siempre nos vestimos para la ocasión». Porque hay que reconocer que una de las cosas que más le gusta al pontevedrés de a pie es disfrutar del placer de «parecer» otro disfrazándose en fiestas especiales como la Feira Franca, Carnavales o el Samaín.
«Echamos de menos la esencia, menos gente y más autenticidad»
Riadas de gente por las vías principales, romería circular en las plazas donde había puestos como a Ferrería y «embotellamientos» una vez metidos todos en el casco histórico; difícil era mirar y no sorprenderse con la vestimenta de la gente. Elegida cuidadosamente en su gran mayoría, era fácil apreciar el nivel de detalle y mimo puesto en el atuendo. Por que sí, a esta fiesta además de divertirse se viene a lucir palmito. Y si no, que se lo digan a los grupos de guerreras que vestidas por Celeste (iniciadora de esta corriente con sus atrevidas y reconocibles propuestas desde hace más de una década en su tienda Marilyn) o por otras manos con la misma idea sobre cómo transmitir la fuerza de las mujeres, resaltaban entre la multitud cortesana y labriega.
«Nos vestimos por primera vez por Lía, para transmitirle la tradición»
Clérigos y monjes, cuyos hábitos eran tan sencillos que convencen. Un jorobado con el «ojo pipa» o comerciantes venidos de Oriente y el Magreb. También mesoneras y gitanas de la época que, romero en mano, leían la buena fortuna. Eran otras propuestas interesantes.
«¡Nos encanta! Este vino está buenísimo y el pulpo es increíble»
Pero siempre algo común, un «ambiente que encanta» y por lo que «la Feira Franca es visita obligada todos los años». Y las ganas de compartir con las siguientes generaciones, «nos vestimos por primera vez por Lía, porque queremos transmitirle las tradiciones, como cuando éramos más jóvenes y veníamos desde Sanxenxo. En esos años era como llegar a un pueblito». Y alguna petición, «se echa de menos la esencia del principio, menos gente y más autenticidad. Y la música en la calle».
«Es diferente a todas, engancha y es una visita obligada todos los años»
Sin un resquicio de tranquilidad, todo rezumaba una profunda alegría
Ayer era difícil no sentir que todo el mundo estaba contento porque pasara lo que pasara, quienes vivieron la Feira Franca se dejaron llevar por el influjo de la fiesta, la variedad de las propuestas entre todas las actividades y la alegría contagiosa de quienes se sienten vivos. Y de entre todos, fueron los niños los más ilusionados. No había resquicio libre en el centro si movimiento, pero las inmediaciones de la Alameda donde se dispusieron arqueros del Club Boa Vila junto con la exhibición de esgrima, fueron dos de las ofertas más atractivas para ellos. Y eso que este año los más pequeños no pudieron participar en el tiro con arco por la falta de altura suficiente para manejarlo. Pero ni eso les hizo perder las ganas por ver qué era eso que hacían en las películas de dibujos ambientadas en la Edad Media. Familias enteras y amigos, también aprovecharon la tierra para poner grandes mantas donde jugaban los bebés.
