Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Se ultima el plazo para las ayudas del plan de empleo para jóvenes

El plazo para solicitar las ayudas del programa +Emprega, que permitirá a 130 jóvenes sin empleo tener su primera experiencia profesional en ayuntamientos de la provincia, está abierto hasta el próximo martes 9 de septiembre. Dotado de 2,2 millones de euros, tiene como objetivo promover la inclusión social y el empleo de calidad.

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents