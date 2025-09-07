Se ultima el plazo para las ayudas del plan de empleo para jóvenes
El plazo para solicitar las ayudas del programa +Emprega, que permitirá a 130 jóvenes sin empleo tener su primera experiencia profesional en ayuntamientos de la provincia, está abierto hasta el próximo martes 9 de septiembre. Dotado de 2,2 millones de euros, tiene como objetivo promover la inclusión social y el empleo de calidad.
