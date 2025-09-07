Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Talleres de capacitación tecnológica en Cerdedo-Cotobade

Tres nuevos talleres se suman al programa +Reto Dixital en Cerdedo-Cotobade, donde un total de 39 vecinos podrán adquirir competencias digitales y mejorar su autonomía en los trámites cotidianos a través de internet y mejorar así su calidad de vida. La iniciativa se dirige a las personas de la provincia mayores de 50 años.

