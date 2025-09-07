Solidaridad de A Lama con los ganaderos de Larouco
Trasladan al municipio ourensano alimento para sus animales
Un furgón cargado de ayuda partió ayer desde A Lama hasta bel municipio ourensano de Larouco para entregar el material recogido para los ganaderos de esta zona muy afectada por los incendios forestales de agosto. La iniciativa solidaria está liderada por Fany Barroncas, Xosé Manuel Carou, Manuel Sobral y Almudena Valles y cuenta con el apoyo de un buen número de vecinos del municipio que echaron una mano aportando, básicamente, pienso para el ganado y también para perros. Este es una manera de echar una mano a las personas que en este momento necesitan ayuda y que perdieron todo, también los medios necesarios para alimentar a su ganado y a sus animales.
En la recogida de donaciones colaboró, entre otros, Piensos AM, Bar La Terraza, Campo Savoy (Alex Cachon) y el equipo de fútbol A Lama, S.D. quien ayudó también a almacenar los sacos de pienso donados por el vecindario.
