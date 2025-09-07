Sanxenxo pone fin a su bus de verano con 549 usuarios diarios, un 29% más

El bus urbano circular puesto en marcha por el Concello de Sanxenxo, por segundo año consecutivo cerró sus dos meses de actividad con unas notable aumento con respecto al pasado año, por lo que ya está decidido que se mantendrá en la etapa estival de 2026. Este balance ofrecido ayer por el concello indica que en sus dos meses de actividad, julio y agosto, el servicio registró 134.035 viajes, un 99% más que en 2024, lo que supone una diferencia de 7.628 viajeros más sobre los 26.407 de entonces. Frente a los 389 usuarios diarios del pasado año, se ha pasado a 549. El alcalde, Telmo Martín, ya decía hace un mes, con el balance solo de julio, que «está claro que este servicio utilizado por vecinos y visitantes llegó para quedarse y para mejorar la movilidad en nuestro municipio en una temporada en la que la población registra un crecimiento muy importante».

El Concello destinó 65.000 euros a las dos líneas de refuerzo que estuvieron integradas en el sistema de tarifas único y bonificado activado por la Xunta, y «tienen como objetivo contribuir a fomentar la movilidad sostenible». Las tarifas son las mismas que aplica la Xunta, es decir, 1,55 euros por billete ordinario, 0,70 euros por pago con la tarjeta de movilidad de Galicia. Los menores de 21 años podrán realizar hasta 60 viajes gratuitos al mes con la Tarxeta Xente Nova, al igual que las personas mayores de 65 años con la tarjeta TMG gracias a la Tarifa +65. El resto de usuarios tendrán un descuento del 40% sobre el precio normal de este servicio.

Las dos líneas circulares recorrieron en verano el municipio en un tiempo estimado de 50 minutos, de 8.00 horas a medianoche con hasta 32 frecuencias por día, de lunes a domingo. Una transcurría en dirección a Vilalonga y la otra por A Lanzada, con salida y llegada a la iglesia de Sanxenxo. La línea más utilizada durante este verano fue la de Vilalonga con casi 17.800 viajes con picos diarios de hasta 427, en especial en agosto, mientras que la de A Lanzada rondó los ocho mil, con días en julio de hasta 549 viajeros.

El bus urbano se implantó, por segundo año consecutivo el pasado 1 de julio y estuvo en servicio hasta el 31 de agosto. Las dos líneas circulares fueron utilizadas durante el año pasado por 29.528 viajeros, de los que 15.523, fueron en agosto. En cambio, la lanzadera que conectaba con el polígono de Nantes para los que dejaran allí el coche aparcado el verano pasado, se ha eliminado en esta ocasión ya que apenas la usó el 8% de todos los viajeros. También se acorta la duración, ya que el pasado año se extendió hasta el 8 de septiembre.