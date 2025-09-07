El Real Club de Mar Aguete renueva su Escuela de Vela

El Real Club de Mar Aguete de Marín ha llevado a cabo una importante reforma en sus instalaciones, concretamente en la Escuela de Vela, gracias al apoyo del Plan Social de Ence 2024. Según destaca la entidad, «esta actuación ha permitido modernizar y mejorar el espacio dedicado a la formación náutica».

Además de la renovación integral de la Escuela de Vela, se ha ejecutado la sustitución y mejora del vallado de embarcaciones para garantizar una mayor seguridad y organización en la zona de almacenamiento de material.

En la asamblea de socios la junta directiva informó de la finalización de ambas iniciativas. Desde el Real Club de Mar Aguete se quiere agradecer públicamente el respaldo del Plan Social de Ence, que ha hecho posible esta actuación.