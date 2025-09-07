El Real Club de Mar Aguete renueva su Escuela de Vela
REDACCIÓN
El Real Club de Mar Aguete de Marín ha llevado a cabo una importante reforma en sus instalaciones, concretamente en la Escuela de Vela, gracias al apoyo del Plan Social de Ence 2024. Según destaca la entidad, «esta actuación ha permitido modernizar y mejorar el espacio dedicado a la formación náutica».
Además de la renovación integral de la Escuela de Vela, se ha ejecutado la sustitución y mejora del vallado de embarcaciones para garantizar una mayor seguridad y organización en la zona de almacenamiento de material.
En la asamblea de socios la junta directiva informó de la finalización de ambas iniciativas. Desde el Real Club de Mar Aguete se quiere agradecer públicamente el respaldo del Plan Social de Ence, que ha hecho posible esta actuación.
- Sentencia pionera de un juzgado pontevedrés que ordena a la Xunta indemnizar a un docente interino cesado
- Tres caballos quedan en el arcén de la variante de Marín tras morir en un accidente de madrugada
- Una historia de superviviencia: «Aguanté hasta que partí»
- «Ser el nuevo presidente supone un reto ilusionante»
- El olor a marihuana en la calle permite localizar una gran plantación en Poio
- Cómo sentirse «Robin Hood» por un día
- Ence lanza un plan de 340 millones para mejorar la productividad de su negocio de celulosa
- Vilaboa recomienda no consumir agua de la traída tras un robo en la potabilizadora