Presentan la novela ‘Rula’, ambientada en A Barrosa
El escritor cangués Reka Refojos presentó ayer su libro ‘Rula’ en Sanxenxo. La novela cuenta la historia vital de Maruja Tubío durante la posguerra en la aldea de A Barrosa, marcada por la amistad, la pérdida de los más queridos; las creencias en las meigas y la venganza. El escritor explica que la novela surge como un reto «que me propuso alguien muy cercano, y que pasó su infancia en el lugar donde transcurren los hechos, A Barrosa, en la misma época que se narra la historia». Un libro que engancha desde el primer capítulo y que traza con mimo cada personaje.
