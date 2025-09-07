El precio de los alquileres subió en Sanxenxo y Poio el doble que en Pontevedra en el último año

Los precios de los alquileres de viviendas en la ciudad de Pontevedra no dejan de crecer. Según los datos del Observatorio da Vivenda de Galicia, la cuota media en 2020 estaba por debajo de los 500 euros, ya superaba los 580 en 2023 y en agosto pasado ya se situaba en 661 euros al mes. En los últimos doce meses es un aumento del 6% aproximadamente y Pontevedra se mantiene como la tercera ciudad con cifras más altas entre las siete urbes gallegas, solo por debajo de A Coruña (735 euros) y Vigo (683).

Sin embargo, no es la capital el lugar de la comarca donde este aumento de los precios ha sido más acusado. El último informe del citado Observatorio indica que en Poio y Sanxenxo la subida en el último año fue del doble: un 11 en Sanxenxo y más del 13% en el municipio poiense. De este modo, ambos territorios se acercan a las cuotas pontevedresas, con 568 euros al mes y 627 euros respectivamente. Aún así, al margen de la capital, el concello con los precios medios más altos en la comarca es Vilaboa, con 628 euros al mes, tras una subida en el último año del 4%.

En Marín el aumento es similar al de Pontevedra, con una media de 512 euros, y ya baja en Barro, con 420 euros, un 17% menos que en 2024.

Hasta agosto, en Pontevedra se habían firmado apenas 792 contratos, solo por delante de los 673 de Ferrol, y cuatro veces menos que en Vigo (3.224). En Santiago se llega en estos ocho meses a 1.744 fianzas, casi 1.300 en Ourense y algo más de 1.150 en Lugo. A Coruña encabeza el listado urbano gallego con 3.730 operaciones, más de 460 al mes.

El mismo Observatorio señala que entre enero y junio de este año se firmaron 560 contratos de alquiler en la ciudad (una media de 93 al mes), lo que supone el 70% de todos los suscritos en la comarca: 79 en Marín, 77 en Poio, 60 en Sanxenxo, 15 en Ponte Caldelas y 7 en Barro. Poio y Marín suman, por tanto, 156 contratos, tres veces menos que la capital. Este porcentaje de dominio de la capital sobre su zona de influencia se repite en A Coruña, Santiago y Vigo, con localidades próximas que reciben al 30% de los inquilinos. Pero se dispara a más del 90% en Ourense y Lugo, sin esas opciones alternativas. En cambio, Narón sí absorbe buena parte de la demanda en Ferrol, donde solo se firma el 57% de los contratos de su zona de influencia.

Estas cifras corresponden a la «información basada en los contratos depositados en el Instituto Galego de Vivenda e Solo, fuente oficial que permite obtener una estimación fiable tanto del número como del importe medio», según explica el observatorio.

El alquiler medio en Pontevedra aumentó de 391 a 660 euros en una década, un 68%, según los datos del mismo Observatorio. Este informe detalla que, 2024 concluyó con una cuota media de 619 euros. En todos estos años solo hubo una excepción, entre los años 2014 y 2015 ya que se produjo una bajada de precios, hasta los 361,4 euros de media en Pontevedra. Desde entonces, solamente han tenido lugar subidas: 398,7 euros de media el alquiler en 2016, 412,9 en 2017, 444,2 euros en 2018, 459,2 euros en 2019, 485,5 en 2020, 506,4 euros en 2021, 539,2 euros en 2022, 584,5 euros en 2023 y los citados 656 en junio de este año. El informe del Observatorio habla de medias, ya que si se analizan los alquileres en los diferentes barrios los números difieren mucho. Así, el importe medio se mueve en una horquilla más amplia y no es raro encontrar pisos en alquiler en el centro de Pontevedra que alcanzan los 900 euros o incluso más.