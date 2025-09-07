El PP pide un acuerdo plenario para modificar la Variante Oeste de Caldas
REDACCIÓN
Caldas
El grupo municipal del PP de Caldas de Reis anunció ayer que en los próximos días registrará una solicitud formal para la celebración de un pleno extraordinario de la corporación en el que pedirá un acuerdo unánime para que el Concello le exija al Ministerio de Transportes que «tumben con urgencia» el actual estudio informativo del proyecto de la Variante Oeste y Acceso al Puerto de Vilagarcía a la AP-9 y «que inicie de inmediato un nuevo proceso para la busca y diseño de un recorrido menos lesivo para los vecinos y para el territorio». El PP señala que ya se han presentado 1.500 alegaciones contra el trazado.
