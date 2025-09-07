Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Ponteverán se despide tras un éxito de más de mil solicitudes

J. A.

Pontevedra

El balance del programa Ponteverán 2025 fue todo un éxito, contabilizando un total de 1.006 solicitudes. De todas ellas, se formalizaron 576, lo que representa una cobertura del 95% de las plazas, haciendo que 16 de las 20 actividades que se proponían completasen sus inscripciones, agotando absolutamente todos sus cupos.

Asimismo, la asistencia final a estas actividades gratuitas ofertadas por el Concello de Pontevedra fue de un 90% aproximadamente, mostrando un respeto y responsabilidad casi total ante la inscripción previa que se había realizado.

En suma, se ofrecieron 606 plazas entre campamentos, talleres y actividades al aire libre.

