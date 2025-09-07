«Pontevedra es una zona muy buena para la creación de energía»

Javier Tourís, diputado provincial de Pontevedra de Acción Humanitaria, Equipamientos Públicos, Fondos Europeos y Estación Fitopatolóxica do Areeiro, es uno de los organizadores del Congreso de Comunidades Energéticas que se celebra el próximo miércoles 10 de septiembre en el polígono empresarial de Barro. Es gratuito, pero requiere inscripción previa. Se trata de una iniciativa de la Oficina de Transformación Comunitaria (OTC) +Renovables, perteneciente a la Diputación de Pontevedra, para hacer llegar a la ciudadanía un modelo que permite abaratar los costes de la factura de la luz y producir energía de manera comunitaria, sostenible y justa.

—¿Cómo surge el Congreso de Comunidades Energéticas?

—Hace casi un año montamos la Oficina de Transformación Comunitaria +Renovables, para la que recibimos unos fondos. Hacer un congreso era una de las actividades que creíamos que era fundamental ahora que llevamos ya un tiempo con la oficina para darle más repercusión a la OTC. Es una idea que nace para ayudar a la ciudadanía y a las entidades a dar los primeros pasos para la creación de comunidades energéticas. Hay muchísima gente apuntada al congreso y creemos que va a ser un éxito sinceramente.

—¿Cómo funciona una comunidad energética?

—Para crear una comunidad energética se tiene que juntar un mínimo de cinco personas, pero el tamaño es variado: hay comunidades energéticas de 14 personas, otras de 21 y otras de 90. Las personas interesadas nos traen el consumo medio de la vivienda y se realiza un estudio detallado de la instalación que se haría para tener un ahorro importante al cabo del año, del período medio de recuperación de la inversión y de cuánto sería ese ahorro anual.

—¿Qué objetivos persigue el congreso?

—La jornada pretende transmitir una nueva forma de producir energía comunitaria más limpia, pero sobre todo también más barata. Es una apuesta clara de la Diputación de Pontevedra y del gobierno de Luis López por la energía limpia, local y, sobre todo, participativa. Además, en el congreso habrá también dos talleres prácticos y espacios de «networking».

—¿A qué público se dirigen las charlas?

—A los técnicos, a las empresas, a las asociaciones y a la población en general. Nosotros hicimos reuniones informativas en 56 ayuntamientos, 22 charlas de difusión para la ciudadanía, dos formaciones a técnicos municipales -una en la comarca de O Salnés y otra en el Baixo Miño- y trece estudios de asesoramiento y acompañamiento.

—¿Quiénes participarán en él?

—Va a haber gente muy potente. Por ejemplo, va a estar Javier Domínguez, el director de Inega; va a estar Pablo Fernández, que es el director de la planificación energética de Galicia; Pablo Álvarez, que es un ingeniero que está en el programa de ITG… Van a participar muchas personas expertas, personas de referencia, catedráticos y representantes de comunidades ya en marcha para que cuenten su experiencia y que la gente compruebe que sí es real, ya que muchos tienen resistencia al cambio y no quieren ser los primeros por si falla.

—¿Cuántas comunidades energéticas hay constituidas actualmente?

—Ahora mismo tenemos una ya lista y seis en proceso. La verdad es que estamos muy contentos. En cuanto a estudios realizados, que están pendientes de validar y entregar, tenemos casi cuarenta, que ya estamos empezando a comunicar a los ayuntamientos, donde nos pidieron hacer un estudio para valorar si era factible la instalación en los tejados y en las ubicaciones que nos pasaron. La verdad es que hay que reconocer que la provincia de Pontevedra es una zona muy buena para la creación de energía.

—El congreso está organizado por la OTC +Renovables, ¿cuál es la labor principal de la oficina?

—Es la labor de información y asesoramiento integral para poner en marcha lo que legalmente es una comunidad energética, o sea, lleva todo el proceso de como, desde la nada, se puede montar una comunidad energética para aquellas personas que estén interesadas. Por tanto, la OTC pone todos los medios desde el minuto cero hasta la constitución política de la comunidad energética.

—También realizan encuentros telemáticos para el asesoramiento sobre estas comunidades energéticas.

—Sí, se hicieron ocho encuentros virtuales y se siguen haciendo los segundos miércoles de cada mes a través de la plataforma Teams.

—¿Qué otros proyectos tienen en mente desde +Renovables?

—Ahora mismo estamos con un proyecto, que ya está concedido, para el que nos dieron 4,2 millones de euros para instalar una planta fotovoltaica de cien kilovatios con baterías en 38 ayuntamientos de reto demográfico de la provincia. Algo muy importante es que un 10% de esa energía que se produce tiene que ir dirigida a personas vulnerables. Además, estamos haciendo un estudio gratuito, financiado totalmente, para los 59 ayuntamientos de la provincia de Pontevedra. Los estudios tuvieron una gran acogida, lo que es un éxito importante, y se empezarán a entregar en breve.