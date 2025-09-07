Pontevedra, uno de los puntos de salida de la Ruta del Vino durante la vendimia

La Ruta del Vino Rías Baixas organiza desde hace años diferentes actividades alrededor de la vendimia y este año acaba de sacar a la venta la segunda edición de «Buses de Vendimia» que recorrerán las subzonas del Condado do Tea y de O Rosal, el sábado 13 de septiembre. Las entradas ya se pueden comprar en ataquilla.com por un precio de 29 euros por persona. Para ello, la Ruta del Vino Rías Baixas con el apoyo de la Diputación y Turismo Rías Baixas pone a disposición del amante del vino un total de 40 plazas de bus, 20 para cada una de las bodegas. Los buses tienen salida, a partir de las 9.30 horas, y llegada a las 15.00 de Pontevedra y Vigo.

Recorrer la subzona de Condado do Tea, vendimiar en la bodega Señorío de Rubiós, conocer sus instalaciones, y degustar tres de sus vinos con D.O. Rías Baixas acompañados de aperitivos es uno de los planes. La subzona de O Rosal será protagonista de una experiencia de vendimia en la bodega Terras Gauda, que invita a participar en la recogida de la uva, siguiendo cada fase del proceso de la elaboración de los vinos de Rías Baixas, desde la viña hasta su entrada en la bodega, degustando mostos y con la cata de tres vinos. La Ruta del Vino Rías Baixas, una asociación sin ánimo de lucro, prepara otra de sus actividades estrella, su tradicional «Cata de Vendimia», cuyas entradas se pondrán a la venta en unos días en ataquilla.