La Policía Local dispone solo de tres efectivos para el dispositivo de La Vuelta del martes en Poio

El sindicato CSIF denuncia que "la grave falta de medios humanos para afrontar la seguridad de la Vuelta Ciclista a España en su recorrido por Poio, el próximo martes, cuando la etapa 16 partirá de Combarro. Explica que "según la planificación comunicada, únicamente se dispondrá de un agente de la Policía Local y dos auxiliares, un operativo a todas luces insuficiente para un evento de esta magnitud".

El Concello ha establecido un dispositivo de tráfico muy amplio durante toda la jornada, que se inicia ya este lunes con cierres al tráfico de la zona portuaria de Combarro y la prohibición de aparcar el martes 9, de 10.00 a 14.00 horas, en los arcenes de la carretera PO-308 entre Combarro (supermercado Froiz) y el puente de A Barca, es decir, seis kilómetros.

Según CSIF, "la Policía Local se limitará a cortar el tráfico únicamente en tres cruces del entorno de A Barca, tarea que recaerá exclusivamente en los tres agentes nombrados". No obstante, la propia Vuelta dispone de sus propios servicios, con un gran despliegue de la Guardia Civil.

El sindicato asegura que "la presencia de únicamente tres agentes en el operativo no responde a una negativa de los propios policías a reforzar el servicio, sino a que se les adeudan horas extras desde 2024, sin que hasta la fecha hayan sido abonadas. Esta situación, unida a la falta de recursos humanos en una plantilla ya de por sí esquilmada, impide disponer de más efectivos y hace imposible garantizar con seguridad un evento de la magnitud de la Vuelta Ciclista a España".

Además, señala que al estarr dedicados exclusivamente a esta prueba deportiva desde las 11.00 hasta las 14.30, en esa franja horaria se paralizará el servicio para cualquier emergencia que pueda ocurrir no pudiendo ser atendida por la Policía Local".

Con respecto a las medidas de tráfico en Combarro por la salida de la etapa ciclista, prevista para las 13.00 horas, el Concello explica que la rúa Baixada á Chousa y avenida das Redeiras, las dos principales de la localidad, registran desde este lunes "restricciones de circulación puntuales durante todo el día y el martes 9 se prohíbe la circulación desde las 8.00 hasta las 18.00 horas".