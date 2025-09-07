Poio «pedalea con La Vuelta» en vísperas de la etapa ciclista
Poio acogió ayer la ruta ciclista «Pedalea con La Vuelta», en vísperas de la etapa del martes, que sale de Combarro. Desde la Plaza do Mosteiro se realizó un recorrido circular Campelo, Lourido -con parada en Froiz como reconocimiento al equipo ciclista- y Liñares para volver al punto de salida, 12 kilómetros adaptados a todas las edades. En el fin de fiesta hubo sorteos y sorpresas para los mas de 200 participantes. De este modo Poio celebra un acto más de promoción de la etapa de La Vuelta Ciclista a España que saldrá de Combarro el martes, con llegada en el Castro de Herville, en Mos. Además, mañana lunes es jornada de descanso y los equipos y ciclistas ya estarán en la comarca.
- Sentencia pionera de un juzgado pontevedrés que ordena a la Xunta indemnizar a un docente interino cesado
- Tres caballos quedan en el arcén de la variante de Marín tras morir en un accidente de madrugada
- Una historia de superviviencia: «Aguanté hasta que partí»
- «Ser el nuevo presidente supone un reto ilusionante»
- El olor a marihuana en la calle permite localizar una gran plantación en Poio
- Cómo sentirse «Robin Hood» por un día
- Ence lanza un plan de 340 millones para mejorar la productividad de su negocio de celulosa
- Vilaboa recomienda no consumir agua de la traída tras un robo en la potabilizadora