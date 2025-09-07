Poio acogió ayer la ruta ciclista «Pedalea con La Vuelta», en vísperas de la etapa del martes, que sale de Combarro. Desde la Plaza do Mosteiro se realizó un recorrido circular Campelo, Lourido -con parada en Froiz como reconocimiento al equipo ciclista- y Liñares para volver al punto de salida, 12 kilómetros adaptados a todas las edades. En el fin de fiesta hubo sorteos y sorpresas para los mas de 200 participantes. De este modo Poio celebra un acto más de promoción de la etapa de La Vuelta Ciclista a España que saldrá de Combarro el martes, con llegada en el Castro de Herville, en Mos. Además, mañana lunes es jornada de descanso y los equipos y ciclistas ya estarán en la comarca.

Poio «pedalea con La Vuelta» en vísperas de la etapa ciclista