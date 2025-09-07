Poio amplía la frecuencia para la recogida de vidrio, cartón y otros residuos

Poio renovará en los próximos días más de 450 contenedores de basura de fracción resto (verdes) en todo el municipio. El Concello recibió esta semana los nuevos depósitos, que comenzará a sustituir de forma gradual en los próximos días. Además de la renovación de los contenedores, la empresa concesionaria del servicio, Valoriza, también está renovando su flota de vehículos y equipos de limpieza, que incluirá: cuatro furgonetas para servicios comunes y limpieza viaria, un camión de carga lateral y otro con grúa y plataforma; cuatro carros portacubos; y papeleras, desbrozadoras y soplantes para la limpieza viaria. Está previsto incorporar en los próximos días también una barredora y un camión de gran capacidad para reforzar aun más el servicio.

Asimismo, se negoció con la empresa para mejorar las condiciones del contrato de limpieza y recogida de basura firmado en 2017, sin que eso suponga un aumento de coste para las arcas municipales. Así, se amplía la frecuencia de recogida de distintos residuos respeto a lo estipulado en el contrato vigente.

La retirada de cartón, que inicialmente se realizaba cada quince días, pasa a hacerse semanalmente y, durante el verano, dos veces por semana. Lo mismo ocurre con la recogida de vidrio, que también se intensifica: ahora se hace una vez a la semana y, en el caso de Combarro, incluso dos días por semana.

En cuanto a los residuos voluminosos y a los depósitos incontrolados, la situación también mejora, según el Concello. «Si antes se recogían voluminosos cada quince días e incontrolados seis veces al año, actualmente se hace una recogida casi diaria. Además, en las zonas más rurales, aunque no está recogido en el contrato, el Concello consiguió que la empresa actúe de manera más flexible, retirando la basura cuando se detectan contenedores llenos o desbordados»

La limpieza durante las fiestas también se refuerza. El contrato inicial contemplaba seis eventos al año, pero ahora se extiende a todas las celebraciones en el municipio, incluidas aquellas organizadas por las comisiones de fiestas.

En cuanto a la atención a la hostelería en Combarro, «la recogida, que en un principio solo estaba prevista para el muelle viejo, se amplía a más zonas y con mayor frecuencia, llegando a realizarse dos días por semana durante el verano». En el caso de las papeleras de las playas, la recogida, que hasta ahora era diaria, se refuerza añadiendo un segundo pase por las tardes y otro los domingos por la mañana. También se intensifican los trabajos de baldeo de alta capacidad, que ahora abarcan nuevas zonas de la carretera general, así como limpieza de los contenedores.