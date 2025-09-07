Mercado colaborativo del CEIP Sequelo en el parque Eguren de Marín
El parque Eguren de Marín acoge la tercera edición del Mercado 3R, con artículos retro y de segunda mano el próximo sábado por la mañana. Allí estarán vendiendo varios elementos los niños de sexto de primaria del colegio Sequelo para financiar su excursión de fin de curso, junto con la protectora ResPetA para sufragar gastos.
