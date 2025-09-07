Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Jornada festiva y lúdica para familias el próximo sábado en Pontevedra

El próximo sábado 13 se celebra en Pontevedra el proyecto +Convivir Peques. Se trata de una jornada para las familias compuesta por una gran fiesta con actividades de animación, música, merienda, charlas de reciclaje y para aprender a navegar por internet con seguridad e incluso el hinchable más grande de España.

